Yusuf Ziya Yılmaz'dan Samsunspor'un 60. Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

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AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kulübün şehrin kalbi olduğunu ve tarihe damga vurduğunu vurguladı. Yılmaz, bu yıl Samsunspor'un Süper Lig'de elde ettiği başarıların şehir için önemini belirtti.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Samsunspor'un yarım asrı deviren şanlı tarihinde nice başarılara imza attığını belirtti.

Samsunspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda şehrin kalbi, ortak sevinçlerin ve hüzünlerin adresi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kulübümüz kuruluşundan bugüne kadar yaşattığı başarılar, elde ettiği zaferler ve futbol sahnesinde bıraktığı unutulmaz izlerle Samsun'un en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Kırmızı-beyaz-siyah renkler bu şehrin tutkusunu, azmini ve asla vazgeçmeyişini simgelemektedir. Takımımızın 2024-2025 futbol sezonunda gösterdiği üstün performansla Süper Lig'i 3. sırada tamamlaması ve şehrimize UEFA Avrupa Ligi'nde temsil hakkı kazandırması, bu özel yıl dönümüne eklenen en değerli armağanlardan biri olmuştur. Bu tarihi başarı, tüm Samsunluların göğsünü kabartmış ve Samsunspor'un sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ebedi hayata irtihal eden Samsunspor sevdalılarını saygıyla andığını ve Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerle kutladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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