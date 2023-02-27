YUNUS POLİSLER, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA TOP OYNADI
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DİYARBAKIR'dan Adıyaman'a giden yunus polisler, depremzede çocuklara oyuncak verip, top oynadı.
DİYARBAKIR'dan Adıyaman'a giden yunus polisler, depremzede çocuklara oyuncak verip, top oynadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevlendirilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisler, nöbet değişimi sonrası çadır kente gitti. Burada depremzede çocuklara oyuncak veren polisler, aynı zamanda top oynadı. Polisler ile çocukların top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel