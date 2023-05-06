Yunus Emre ölümünün 702. yılında kabri başında anıldı

Büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, ölümünün 702'nci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yunus Emre 7 asır öncesinden bugünlere ışık tutan fikirleri ile düşünceleri ile hayatımızın kalbimizin en müstesna yerinde hep yerini almıştır dedi.

BÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, ölümünün 702'nci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ' Yunus Emre 7 asır öncesinden bugünlere ışık tutan fikirleri ile düşünceleri ile hayatımızın kalbimizin en müstesna yerinde hep yerini almıştır dedi.

Eskişehir Valiliği, ' Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede anma programı düzenledi. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda kişi katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Vali Ayyıldız Yunus Emre'nin 3 ayrı kabrini ziyaret ederek dua okudu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yunus Emre konulu şiir, kompozisyon ve kısa film yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Yunus Emre'nin 7 asırdır fikirleriyle ışık tuttuğunu ifade eden Bakan Dönmez, 'Yunus Emre 7 asır öncesinden bugünlere ışık tutan fikirleri ile düşünceleri ile hayatımızın kalbimizin en müstesna yerinde hep yerini almıştır. İnşallah bu gençlerimiz onun ideallerini yaşatacak bu çağın Yunus Emre'leri olacak biz buna gönülden inanıyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından ilahiler okundu. Programa katılanlara Yunus Aşı yemek ikram edildi.