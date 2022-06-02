Yunanistan sınırında yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

Yunanistan sınırında yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 7 kişi tutuklandı. EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 7 kişi tutuklandı. Dün, güvenlik güçleri tarafından 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde FETÖ şüphelileri A.G., T.B., A.D., O.U., H.A., B.P. ve S.Ş. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., T.B., A.D., O.U., H.A., B.P. ve S.Ş., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Öte yandan güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri H.U., H.S., A.S., T.G. ve İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel Yunanistan Güncel Haberler

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