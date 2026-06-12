Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklediklerini belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Yerapetritis, Sırp mevkidaşı Marko Djuric ile ortak basın toplantısında konuştu.

Sırbistan ile işbirliği ve diyaloğun güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Yerapetritis, " Yunanistan, istikrar ve refahı için Sırbistan'ın AB üyelik sürecini destekliyor. Genişlemenin, AB'nin önceliği olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Yerapetritis, ülkesinin AB arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ne de destek verdiğini, mevkidaşı Djuric ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıda hayatını kaybeden Sırp asker için başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Yerapetritis, "Yaşananları kınıyor ve diplomatik çözüm vurgumuzu yineliyoruz." diye konuştu.

Yerapetritis, Batı Balkanlar'ın olmadığı bir Avrupa'nın düşünülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Sırp Bakan Djuric ise Yunanistan'a AB üyelik sürecinde Sırbistan'a verdiği destek için teşekkür ederek, "Dış ticaret hacmimiz son 12 ayda 2,2 milyar avroyu geçti. Ekonomik ilişkilerimiz de oldukça iyi. Sırp turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birisi Yunanistan." dedi.

Sırbistan'ın Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ne bağlı olduğunu ancak Sırp halkının çıkarları için de mücadele edeceğini aktaran Djuric, Yunanistan ile özel bir dostlukları olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yerapetritis ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlü bir şekilde devam edeceğini kaydetti.