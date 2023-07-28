Yunanistan'da mühimmat deposunda patlamalar yaşandı

Yunanistan'ın Nea Anhialos şehrine yakın bir yerde bulunan bir hava üssünde mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucunda üs çevresinde güvenlik bölgesi oluşturuldu ve 133 kişi tahliye edildi. Yangının kontrol altına alındığı ancak patlayıcıların etrafa saçılmış olabileceği ihtimaline karşı yetkililerin temkinli davrandığı belirtildi.

Yunanistan’ın adalarında günlerdir süren yangınların ardından ana karada da alevler tehlikeli boyutlara ulaştı. Ülkenin kuzeydoğu kıyılarında yer alan Nea Anhialos şehrine yakın bir yerde bulunan bir üstte yangınlar yüzünden patlamaların yaşandığı kaydedildi.

Bir hava üssünde bulunan mühimmat deposunda güçlü patlamaların yaşanmasının ardından üs çevresinde güvenlik bölgesi oluşturuldu.

Üste bulunan savaş uçakları ve F-16 jetleri önlem olarak başka üslere götürüldü.

Patlamaların yarattığı şok dalgaları Nea Anhialos’ta da hissedilirken şehirde yaşayan 133 kişi botlarla tahliye edildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı. Ancak Nea Anhialos’ta kimi pencerelerin patladığı ve kiliselerin uyarı amacıyla çanlarını çalmasının ardından bazı köylerin boşaltıldığı ifade edildi.

Kathimerini gazetesine göre mühimmat deposu çok kalabalık bir şekilde istif edildiği için yangın alarmları çalışmadı.

Gazete, üstte yaşanan patlamaların direkt alevler yerine mühimmatın fazla ısınması dolayısıyla meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Depodaki yangın kontrol altına alındı. Buna rağmen patlayıcıların etrafa saçılmış olması ihtimaline karşın yetkililer temkinli davranıyor.

“Üssü hızlı bir şekilde boşalttılar”

İtfaiye departmanın başında bulunan Yannis Artopoios, hava üssündeki çalışanların böylesi bir acil durum için eğitimli olduğunu vurgulayarak, “Bu yüzden üssü çok hızlı bir şekilde boşaltabildiler ve uçakları yakınlardaki havalimanlarına taşıyabildiler” dedi.

Nea Anhialos yakınlarında bir şarap kooperatifi yanarken Volos şehrinde de patlamaların sarsıntıları hissedildi.

Yunanistan’da iki haftadır devam eden yangınlar yüzünden hem yerel sakinler hem de turistler çeşitli bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Devam eden kriz yüzünden Sivil Koruma Bakanı Notis Mitarakis, “kişisel sebeplerle” istifa ettiğini açıkladı.

Mitarakis’in bakanlık binasında olmadığı kaydedilirken Yunan basını eski bakanın Batnoz Adası’na (Patmos Adası) giden bir teknede görüldüğünü belirtti.

Yunan itfaiye birimi Rodos, Korfu ve Evia (Eğriboz) adalarındaki durumun kontrol altına alınmaya başlandığını aktardı. Bu yangınlarda üç kişi hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, “15 gündür süren aşırı hava olayları, 600 kadar yangının çıktığı 10 günün ardından ilk defa bugün kritik bir aşamada değiliz” dedi.

Sıcaklıklar biraz düşse de güçlü rüzgarlar devam ediyor.