Yunak'ta Engelliler Haftası dolayısıyla konferans verildi

Yunak'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Derviş Ahmet Şahin, Yunak Meslek Yüksekokulu'ndaki konferansta, engellilerin yaşadığı sorunları anlattı.

Empati kurarak engelli insanların dertlerinin görülmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Türkiye'de yüksek oranda, engelli nüfusu var. Bu sorunlarının giderilmesinde tek başına yasal düzenlemeler yetersiz kalıyor. Tüm yaşam alanlarının dezavantajlı olan engellilere göre dizayn edilmesi halinde bu sorunlar giderilebilir." dedi.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, programın ardından Şahin'e plaket takdim etti.