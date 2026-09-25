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Yumaklı, Rus mevkidaşı Lut ile tarımsal ticaret ve gıda arz güvenliğini ele aldı

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Yumaklı, Rus mevkidaşı Lut ile tarımsal ticaret ve gıda arz güvenliğini ele aldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede tarımsal ticaret hacminin artırılması, gıda arz güvenliği ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut ve beraberindeki heyetle görüştü. Yumaklı, görüşmede tarımsal ticaret hacminin artırılması, gıda arz güvenliği ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini duyurdu. Yumaklı, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırma, gıda arz güvenliği ve hayvancılık alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıma konularını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Karşılıklı fayda temelinde diyaloğumuzu ve ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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