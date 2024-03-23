Yüksekova'da yoğun kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

İlçede günlerdir sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bugün öğlen saatleri itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktası sular altında kalırken, hayat adeta durma noktasına geldi. Bununla beraber sabah saatlerinde sağanak yağmur, öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Devam eden kar yağışı nedeniyle ilçenin İpekyolu Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan araçlar ise ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan, ekipler olumsuz bir durum karşıda hazır bekleniyor.