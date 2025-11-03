Yüksekova'da Köye Dönüş Projesi ile Tarıma Dönüş

HAKKARİ Yüksekova'da terör olayları nedeniyle 1994'te evlerini terk edip ilçe merkezine göç etmek zorunda kalan Tuğlu köyü sakinleri, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte geri dönüyor. 31 yıl önce mezraları ile birlikte 80 hanenin bulunduğu köye dönen 20 aile, hem tarlalarını ekip biçiyor hem de devlet desteği ile kurdukları seralarda sebze yetiştirerek ailelerinin geçimini sağlıyor.

Yüksekova merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyü ve mezralarında yaklaşık 80 hanede yaşayan aileler, PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 1994 yılında evlerini terk ederek ilçe merkezine yerleşmek zorunda kaldı. Geçen yıllar içinde büyük zorluklar yaşayan aileler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından 2020 yılından itibaren kış aylarını ilçe merkezinde geçirmeye, yaz aylarını ise yıllar önce terk ettikleri köylerine dönerek tarım yapmaya başladı.

Huzur ortamının giderek yaygınlaşması ile birlikte ise valilik 2 yıl önce 'Köye dönüş projesi' başlattı. Proje kapsamında köylerin yaşanabilir bir duruma getirilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Tuğlu köyü sakinleri kalıcı yerleşim için hazırlık yaptı. Son 2 yılda köye yerleşen 20 aile hem tarlalarını ekip biçiyor hem de devlet desteği ile kurdukları 20 serada sebze yetiştirerek ailelerinin geçimini sağlıyor.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Dağlıca çok farklı bir bölgemizdir. Burada tarımsal alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Bu seracılık alanında tarihte ilk defa Dağlıca bölgesinde bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmayla birlikte vatandaşlarımız tarımsal üretime ivme kazandırdılar. İnsanlar döndükleri köylerine üretim yapmaya başladılar. En önemlisi ise kış aylarına doğru giderken, sebze ve meyve gibi ürünlerin yetiştirilmesi bizim için çok önemli bir yer alıyor. Biz de bu alanda bunların gelişmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yıllardır bu köylerimiz boşaltılmıştı. Bu alanda yaşam sürdürülemiyordu. Köylere dönüş projesiyle beraber insanlarımız da tarıma ve meyveciliğe yönelmeye başladı. Hakkari Valiliğimizin ve Tarım Müdürlüğümüzün öncülüğünde yapmış olduğumuz projelerle beraber şu an kadar 20 sera kuruldu" dedi.

Köylülerden Cebrail Erci ise "Son birkaç yıldır bölgemiz huzura kavuşmasıyla birlikte Hakkari Valiliğimizin 'Köye dönüş projesi' kapsamında ben de yeniden köyüme gelerek hem evimi yaptım hem de toprağımı ekmeye başladım. Devletin vermiş olduğu sera desteğinden de yararlandım. Seralarda yeşil soğan, maydanoz, roka gibi yeşillikleri üretip geçimim böyle sağlıyorum" diye konuştu.