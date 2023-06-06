Yüksekova'da domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Domuzlar, bölgede popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar veren hayvanlar arasında yer alıyor.

Yüksekova'da domuz sürüsü böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca Köyü yolunda ilerleyen bir sürücü, gece saatlerinde 8 domuzla karşılaştı. Domuzları görünce şaşıran vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Hakkari bölgesinde popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuzlar sıklıkla görülmeye başlandı.