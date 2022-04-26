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YÖK Başkanından maske açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
YÖK Başkanından maske açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."

(İHA)

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