YÖK Başkanından maske açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel