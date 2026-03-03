YTB, Viyana'da, gençlerin beklentilerinin ve diasporanın geleceğinin ele alındığı panel düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda, gençlerin beklentileri, diasporanın geleceği ve yeni neslin vizyonu ele alındı.

YTB tarafından Viyana'daki InterContinental Hotel'de düzenlenen "YTB Gençlik Buluşması" adlı programa Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in yanı sıra ülkedeki Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

Turus'un moderatörlüğünde düzenlenen ve gençlerin beklentileri, diasporanın geleceği ve yeni neslin vizyonunun ele alındığı panelde, Bilal Erdoğan, Sırakaya ve Özdil konuşmacı olarak yer aldı.

Bilal Erdoğan, konuşmasında, Avrupa seyahatinde Türklerin sivil toplum kuruluşlarının ne kadar büyüdüğünü, güçlendiğini ve dayanışma içerisinde olduğunu görmenin mutluluk verdiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomisinin son 23 yılda büyümesiyle fiziki altyapıya ve beşeri altyapıya yatırım yaptığını dile getiren Bilal Erdoğan, Türkiye'nin eğitim, sağlık ve sosyal dayanışmayı destekleyen kurumlarıyla önemli mesafeler katettiğine işaret etti.

Bilal Erdoğan, "Asıl mesele hedef gösterebilmek. Asıl mesele yapabilirim duygusunu, o özgüveni kazandırabilmek. Onu da işte Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) devamlı mesajlar vermesiyle, Teknofest nesli demesiyle, Selçuk Bayraktar gibi bir örneğin var olmasıyla o özgüveni de gençlerimize kazandırmayı başardık." dedi.

Türkiye'yi takip eden diasporanın, Türkiye'nin güçlenmesiyle kendini daha güvende hissettiğini aktaran Bilal Erdoğan, diasporanın liderlik ve yöneticilik kabiliyetleriyle de ön plana çıkabileceğini kaydetti.

"Güçlü sivil toplum siyasete yön verebilir"

Bilal Erdoğan, gençliğin sivil toplumda daha aktif olması için çalıştıklarını ancak mevcut halin yüzde 5'lerde seyrettiğini anlattı.

Bu oranı düşük bulduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, bunun gençlerin büyük kurumsal yapılara girmekten çekinmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bilal Erdoğan, "Yani güçlü sivil toplum siyasete yön verebilir. Ama zayıf sivil toplum siyaseti takip edebilir." diye konuştu.

Diasporanın sivil toplumda yer edinmediği sürece kaygılarının da siyasiler tarafından görmezden gelindiğine dikkati çeken Bilal Erdoğan, "Bu gayet normal. Ama sen sesini çıkarırsan, temsil beklentini ortaya koyarsan, sivil toplumda örgütlü olursan o zaman siyasetçi Türk olsa da olmasa da senin dediğini dikkate almak durumunda kalır. Dolayısıyla duyarlı gençlik, organize, örgütlü sivil toplum, ondan sonra da eşit temsil ortaya çıkmış olur." ifadelerini kullandı.

"Bir nesli de ihya etme noktasında sorumluluk üstlendiler"

Sırakaya, Avrupa'daki ilk neslin, ailesini, yakınlarını geride bırakarak oldukça zorlu şartlarda Türkiye'den geldiğini, o dönem kendi memleketiyle iletişim kurabileceği mekanizmaların dahi bulunmadığını anlattı.

Zafer Sırakaya, "Bu insanlar, bir taraftan bu ekonomik koşullarda yaşamış oldukları ülkeleri inşa ederken, bir nesli de ihya etme noktasında sorumluluk üstlendiler." şeklinde konuştu.

Sırakaya, Avrupa'ya gelen ilk neslin, kendilerini de korumayı başardığını vurguladı.

Birinci neslin büyük fedakarlıklar sergilediğini dile getiren Sırakaya, o dönemde devletin yapısını kendi yanlarında görebilme imkanlarının olmadığını, bu yüzden de birinci nesle bir teşekkür borcu olduğunu söyledi.

Sırakaya, "Şu anda sorgulayan, irdeleyen, tahayyül eden bu neslin, daha fazla gelecek nesle sorumluluk vereceği kanaatini taşıyorum." dedi.

"Adi suç oranı en az olan millet bizim Türk toplumu"

Türk diasporasının acılar yaşadığının ancak onur duyulacak çok sayıda işe imza attığının altını çizen Turus, şöyle devam etti:

"Biz bulunduğumuz, gittiğimiz yerlere kendi kültürümüzü götürürken o topraklara ciddi katma değerler sağladık. Mesela bizim toplumumuzu tanımlarken şunu söyleyebiliriz: Adi suç oranı en az olan millet bizim Türk toplumu. Gittiği işlerde iş ahlaki en yüksek olan diaspora bizim toplumumuz."

Turus, Türk diasporasının artık işçi değil işveren konumuna geldiğini, artık karar verme mekanizmalarına dahil olduğunu kaydetti.

"TMV, tek tip bir model değil her coğrafyanın dokusuyla uyumlu çözümler geliştiriyor"

TMV Başkanı Özdil, kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanında eğitim faaliyetleri yaptıklarını ve 75 bini aşkın öğrenci sayısına ulaştıklarını aktardı.

Özdil, TMV olarak hem coğrafi hem de Maarif Vakfına verilen vazifenin çeşitliliği nedeniyle tek tip bir model ortaya koymadıklarını, bulundukları her coğrafyanın ihtiyacını tespit edip toplumun dokusuyla uyumlu özgün çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

Başkan Özdil, "Anlık küçük zaferlere değil, geleceğe yönelik derin ve güçlü bir yapı kurmanın gerektirdiği hassasiyetin farkında olarak çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.