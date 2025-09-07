YTB ve Gençlik Bakanlığı'nın Kampı: 58 Ülkeden Gençler Bir Araya Geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 58 ülkeden yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrenciler, İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin doğayla iç içe kültürel ve sportif aktivitelerde bulunduğu etkinlik çerçevesinde Boğaz turu yapılarak Topkapı Sarayı, Ayasofya Camisi ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Gençlerle bir araya gelen YTB Başkanı Abdulhadi Turus, kampın sadece bir etkinlik değil medeniyetin izlerini taşıyan buluşma noktası olduğunu belirtti.

Turus, dili, dini, rengi farklı gençleri ortak amaç etrafında buluşturduklarına işaret ederek, "Burada bir medeniyetin izini, yansımasını görüyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı, soydaş ve akraba topluluklarımızı ve kıymetli uluslararası öğrencilerimizi bir araya getiren bu kamptaki tablo, dünyanın kaoslarla, savaşlarla, ırkçılıkla, farklılıkları kabul etmeyen anlayışlarla dolu bir döneminde verilmiş en net cevaptır. Dili, dini, rengi farklı olan gençlerimizi ortak bir amaç etrafında buluşturuyoruz ve hep birlikte diyoruz ki: 'Daha adil bir dünya mümkün'." diye konuştu.

Türkçenin önemine, barış ve kültür dili olduğuna dikkati çeken Turus, etkinlik kapsamında 58 ülkeden gençlerin ortak dil Türkçeyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Türkçe, barış dilidir"

Turus, Türkçenin kulağa güzel gelmesinin yanı sıra barış dili olduğuna işaret ederek, "Türkçe, bir barış dilidir, bir kültür dilidir, vicdanın, mazlumun ve haklının yanında olan bir dildir. Türkçe konuşmak, sadece bir dil konuşmak değildir. Türkçe konuşmak, vicdanın sesi olmak, mazlumun yanında olmak, farklılıkların aslında bir zenginlik olduğunu göstermek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamptaki etkinliklerin gençlerin dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini kaydeden Turus, spor, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki aktivitelere değindi.

Turus, tarihi ve kültürel mekanların da ziyaret edildiğini belirterek, "Sizler, sadece Türkiye'yi görmekle kalmadınız, bu medeniyetin tarihini, derinliğini, güzelliğini ruhunuza nakşettiniz. Bütün bu deneyimlerin özünde tek bir mesaj var: Bir araya gelmek, farklılıkları aşmak ve ortak bir gelecek inşa etmek mümkün." ifadelerini kullandı.

"Bağımsız, özgür bir Gazze'de yeniden buluşacağız"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı konusunda gençlerin duruş sergilemesinin önemini vurgulayan Turus, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de yaşanan soykırıma karşı en büyük cevabı siz burada birliktelik ruhunuzla, kardeşliğinizle veriyorsunuz. Bizim tek amacımız, 'Daha adil bir dünya mümkün' idealini ete kemiğe büründürecek gençliği yetiştirmek ve dünyaya taşımaktır. Sizler de bu mesajın taşıyıcıları olacaksınız. Ülkelerinize döndüğünüzde bu ideali savunacaksınız. Türkiye'nin tezlerini anlatacak, iyilikleri çoğaltacak, kötülüğe 'Dur' diyeceksiniz çünkü bugün gözlerimizin önünde sadece Müslüman oldukları için öldürülen bebekler var. Biz, buna alışmayacağız. Kötülüğe alışmayacağız. Buna karşı duracağız ve inanıyorum ki sizlerin bu direnişi, dünyadaki iyiliklerin en önemli başlangıcı olacaktır.

Ben, YTB Başkanı olarak, sizlerle burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İnşallah sizlerin kuracağı, gelecekte acıların sona erdiği, barışın hüküm sürdüğü bir dünyada bağımsız, özgür bir Gazze'de yeniden buluşacağız."