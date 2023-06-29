YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman'ın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman, bayram ziyareti için gittiği memleketi Tokat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Duman'ın kaza öncesi ailesini arayıp, Zile'ye giriş yaptığını söylediği ve güvenlik güçlerine haber verildiği belirtildi. Cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Duman, toprağa verildi.

ANKARA'dan bayram ziyareti için gittiği memleketi Tokat'ta geçirdiği trafik kazasında ölen giden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman (38), toprağa verildi. Duman'ın kaza öncesi kent merkezindeki ailesini arayıp, Zile'ye giriş yaptığını söylediği, geç kalınca da babasının geri aradığı, ulaşamayınca da güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Daire Başkanı evli ve 1 çocuk babası Volkan Duman, bayram ziyareti için dün Ankara'dan memleketi Tokat'a gitmek üzere yola çıktı. Duman yönetimindeki 06 VPD 60 plakalı otomobil, Pazar ilçesi Ovayurt köyünden geçerken virajda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Saat 18.00 sıralarında otomobili fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, otomobilden çıkarılan Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Duman'ın cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Volkan Duman'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Ali Paşa Cami'sine getirildi. Duman'ın cenazesine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyit Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir, Duman'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Duman, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.