YTB Başkanı Abdullah Eren, 2024'ün En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını seçen Eren, bu fotoğrafın "sembolik" bir değerinin olduğunu, Emevi Camisi'ndeki duvardan Hafız Esed'in adının halk tarafından sökülmesinin aynı zamanda isminin tarihten de silinmesi anlamına geldiğini belirtti.

Eren, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'un "Umut var" başlıklı karesini oyladı ve "Bu karede hem bir yıkım görüyoruz hem de arkada hayatın tekrardan devam ettiğini, güneşin tekrardan doğduğunu, karanlık bulutların arasından çıkan bir gökkuşağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" karesini oylayan Eren, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından, Kapadokya'da özgürlüğü simgeleyen kefiye desenli sıcak hava balonlarıyla da protesto edildiğini hatırlattı ve "Sanat yoluyla Gazze konusu gündeme çok az getirildi. Özellikle 'protest sanat dili' hiç kullanılmadı Gazze ile alakalı. Bu balonları uçurduk ve bu balonlar Gazzeli çocuklar için havalandı." diye konuştu.

Eren, "Günlük hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleşen gol sevinci hareketini yaptığı ana ilişkin "Şükür" isimli fotoğrafı tercih eden Eren, kurum olarak Avrupalı Türk gençlere maç döneminde bilet hediye ettiklerini söyledi.