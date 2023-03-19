Ysk'nın Gümrük Kapılarında Oy Kullanma İşlemine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine ilişkin 145 sayılı genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Gümrük kapılarında oy verme 27 Nisan'da başlayacak, 14 Mayıs'ta saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. YSK kararına göre, 20 karayolu gümrük kapısı, 20 havalimanı gümrük kapısı ve 9 liman gümrük kapısında 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

YSK'nın 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde "Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine ilişkin 145 sayılı genelgenin kabulü'ne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Gümrük kapısı seçim kurullarıyla ilgili usul ve esasların belirlendiği genelgeye göre, gümrük kapılarında oy verme 27 Nisan Perşembe günü, saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde oylama 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı yurttaşlar, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. YSK'nın internet sitesinde yayınlanan karara göre ise sandık kurulacak gümrük kapıları şöyle:

"KARAYOLU GÜMRÜK KAPILARI

1) Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak

2) Ardahan ili Çıldır ilçesinde Aktaş

3) Ardahan ili Posof ilçesinde Türkgözü

4) Artvin ili Hopa ilçesinde Sarp

5) Edirne ili Merkez ilçesinde Kapıkule

6) Edirne ili Merkez ilçesinde Pazarkule

7) Edirne ili İpsala ilçesinde İpsala

8) Edirne ili Lalapaşa ilçesinde Hamzabeyli

9) Gaziantep ili Karkamış ilçesinde Karkamış

10) Hakkari ili Çukurca ilçesinde Üzümlü

11) Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Esendere

12) Hatay ili Kumlu ilçesinde Kumlu

13) Hatay ili Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü

14) Kilis ili Merkez ilçesinde Öncüpınar

15) Kilis ili Elbeyli ilçesinde Çobanbey

16) Iğdır ili Aralık ilçesinde Dilucu

17) Kırklareli ili Merkez ilçesinde Dereköy

18) Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde Akçakale

19) Şırnak ili Silopi ilçesinde Habur

20) Van ili Saray ilçesinde Kapıköy

HAVALİMANI GÜMRÜK KAPILARI

1) Adana ili Seyhan ilçesinde Şakirpaşa

2) Ankara ili Çubuk ilçesinde Esenboğa

3) Antalya ili Muratpaşa ilçesinde Antalya

4) Denizli ili Çardak ilçesinde Çardak

5) Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde Diyarbakır

6) Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde Hasan Polatkan

7) Elazığ ili Merkez ilçesinde Elazığ

8) Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde Gaziantep

9) Hatay ili Antakya ilçesinde Hatay

10) Isparta ili Merkez ilçesinde Süleyman Demirel

11) İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde İstanbul

12) İstanbul ili Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen

13) İzmir ili Gaziemir ilçesinde Adnan Menderes

14) Kayseri ili Kocasinan ilçesinde Erkilet

15) Konya ili Selçuklu ilçesinde Konya

16) Muğla ili Dalaman ilçesinde Dalaman

17) Muğla ili Milas ilçesinde Bodrum-Milas

18) Samsun ili Çarşamba ilçesinde Samsun Çarşamba

19) Trabzon ili Ortahisar ilçesinde Trabzon

20) Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde Zonguldak Çaycuma

LİMAN GÜMRÜK KAPILARI

1) Aydın ili Kuşadası ilçesinde Kuşadası

2) Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde Ayvalık

3) İzmir ili Çeşme ilçesinde Çeşme

4) Kocaeli ili Derince ilçesinde Derince

5) Mersin ili Akdeniz ilçesinde Mersin

6) Mersin ili Silifke ilçesinde Taşucu

7) Muğla ili Bodrum ilçesinde Bodrum

8) Muğla ili Marmaris ilçesinde Marmaris

9) Samsun ili İlkadım ilçesinde Samsun"