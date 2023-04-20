YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (4)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
AYDIN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLET PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH ŞİNASİ
|YEĞEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|KAMURAN
|KARAŞ
|ORTA
|ESNAF
|3
|YASİN
|KARAKURT
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|MEHMET
|KARAÇAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|ÖZKAN
|DİDİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ZAFER
|KODAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|SEVGÜL
|TEKİN
|İLK
|SERBEST
|8
|SERHAT
|ATEŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILDIZ
|TİMUR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|TUĞRUL
|BAYRAM
|ORTA
|SERBEST
|3
|İSMAİL
|TAŞDEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|ZERNUR
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|SÜPHİ İSKAN
|EKİNCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|DİYAR
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ZELİHA
|ASLAN
|İLK
|EV KADINI
|8
|SİBEL
|ALPARSLAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|YENİOCAK
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|BURAK
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İRFAN
|ERTEL
|YÜKSEK
|RESSAM
|4
|HATİCE
|YUMLU
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|YÜCEL
|AYDOĞAN
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|6
|BİLGE PINAR
|AKKAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|OSMAN İLKER
|AKIN
|YÜKSEK
|TURİZM İŞÇİSİ
|8
|ALİ
|OĞUZ
|İLK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERT
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|BEDİA IŞIK
|EREM
|YÜKSEK
|İKTİSAÇI
|3
|FATMA SUDE
|BALATLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|YETER
|TÜRKEŞ ÇEVİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|CEM
|SOLMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|SELVER
|DOĞANAY
|İLK
|İŞÇİ
|7
|DUYGU
|ÇAMLICA
|İLK
|İŞÇİ
|8
|YAFET
|YARDIM
|ORTA
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARİFE
|AĞIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|BİRGÜL
|CAN
|İLK
|İŞSİZ
|3
|EMİNE
|FIRAT
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|4
|LALEZAR
|NERGİZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MELİHA
|CUVELEK
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|SÜMBÜL
|KARACAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|YASEMİN
|PINARBAŞI
|ORTA
|MUHASEBECİ
|8
|YURDAGÜL
|KIRMIZI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|SALCI
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|EFECAN
|SALCI
|YÜKSEK
|KLİNİK PSİKOLOG
|3
|AHMET
|SAVRAN
|İLK
|KUAFÖR
|4
|ALİ
|MAMURER
|İLK
|MÜZİSYEN
|5
|RIZA
|ŞÜYÜN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|MUSTAFA
|GÖÇER
|İLK
|ESNAF
|7
|ÖZLEM
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|YUSUF
|ÖRÜK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CAVİT
|YENİPAZARLI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|SİBEL
|ÖZEN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|CANER
|ÜNLÜ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|AHMET
|KOÇMAN
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|5
|PEMBE
|KOÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|TOLGA
|İNCİ
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|7
|SEYHAN
|ATEŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|SİNAN
|YAĞIZ
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RIDVAN
|EŞİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|YUNUS EMRE
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|NAZİRE
|ALDIRMAZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|HASAN
|ERGÜL
|İLK
|TURİZİM
|5
|OSMAN
|AKDAM
|YÜKSEK
|HUKUK
|6
|ALİ
|SERFİN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|7
|KAAN
|SARICAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|HASAN
|URCU
|İLK
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|SAVAŞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|SEDA
|SARIBAŞ
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|3
|ÖMER
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MUSTAFA
|ABAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MEHMET UMUT
|TUNCER
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|6
|DUYGU
|GÖĞDE
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|MURAT
|GÜN
|ORTA
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|8
|MEHMET
|ARKUN
|YÜKSEK
|MİMAR
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|ASLAN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|2
|BÜLENT
|AY
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|EMİN
|ESER
|ORTA
|KUAFÖR
|4
|ALPER
|SEZER
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|HAVVA
|TÜRK
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|DEVRİM
|OKTAN
|İLK
|ESNAF
|7
|ALİ
|KESER
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|CUMALİ
|UÇAR
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMİ UZMANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|DEPBOYLU
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|2
|BURAK
|PEHLİVAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|YUSUF
|KEREMİT
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|BURHAN
|UÇAŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|ETEM
|YEŞİLYURT
|İLK
|İŞ İNSANI
|6
|ÇETİN
|DURMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|OSMAN GAZİ
|CİHANGİROĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|CENGİZ
|ATASEVEN
|İLK
|MARANGOZ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EBRU
|GÜNAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ROJİN
|TANHAN DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|SİNAN
|ÇAKMAKÇİ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MEDİHA
|AYHAN
|YÜKSEK
|HEKİM
|5
|ABDURRAHMAN
|SARAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ZAFER
|ŞİMŞEK
|ORTA
|SERBEST
|7
|ZERRİN
|ALPARSLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|8
|BÜLENT
|ELDEN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUNA
|ŞAHİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|HALİL NİHAT
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|YUSUF
|EVŞEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ALİ KEREM
|OKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|ENVER
|TOSUN
|ORTA
|ESNAF
|6
|AHMET BATUHAN
|BATKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|CAN
|ÖNGAY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|İRFAN UMUT
|UÇAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ÇELİK
|İLK
|ESNAF
|2
|RECEP
|DİRİLEN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|OSMAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|MUSTAFA
|GÜNEY
|ORTA
|NAKLİYECİ
|5
|TUNCER
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|ÜNAL
|ÜNLÜ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|KADER
|PEHLİVAN
|İLK
|EV HANIMI
|8
|FATMA
|KAMBUROĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLTEKİN
|ARIKAN
|İLK
|EV KADINI
|2
|MEHMET
|KOÇAK
|İLK
|İŞÇİ
|3
|SALİH
|ÖZKULOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|4
|TANJU
|BEYAZIT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|İSMET
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
|6
|BEKTAŞ
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
|7
|BESİME
|GİLGİLER
|İLK
|İŞÇİ
|8
|BURAK
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZÜHRE
|GENİŞEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ALİ RIZA
|ODABAŞI
|YÜKSEK
|KADIN DOĞUM UZMANI
|3
|YALÇIN
|BÜYÜKDAĞLI
|YÜKSEK
|YÜKSEK MİMAR
|4
|DOĞAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|SOSYAL POLİTİKACI
|5
|BAHATTİN
|NAZLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|AYŞE HANDAN
|ERSİN
|ORTA
|EMEKLİ POLİS
|7
|HATİCE
|KOYUN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|8
|MEHMET
|BAYDOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|TEZCAN
|YÜKSEK
|HUKUK
|2
|HÜSEYİN
|YILDIZ
|ORTA
|TURİZMCİ
|3
|SÜLEYMAN
|BÜLBÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|EVRİM
|KARAKOZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|NİLÜFER
|ÜNÜVAR
|YÜKSEK
|OPTİSYEN- İŞLETMECİ
|6
|GAMZE
|YOLCU METİN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ
|7
|ZİYA
|YILMAZ
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|8
|NEBAHAT
|OSKAY ÜRÜN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|KARAKAŞ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|AHMET
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|TUĞÇA
|CANPOLAT YILMAZ
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|4
|ERHAN
|ALGAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|SEMRA
|YÜCEL
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|6
|FEVZİ
|KÖSE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|CEMAL
|SARI
|YÜKSEK
|EĞİTMEN
|8
|PINAR
|ÖNCER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAMİ
|DEMİ RAY
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|2
|OĞUZ
|DOĞAN
|İLK
|ESNAF
|3
|BİNNAZ
|YILDIRIM DAYAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|İLKNUR
|DOĞANLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|CANAN
|YİĞİT
|İLK
|SERBEST
|6
|ŞENİZ
|ULAŞ BAHŞİ
|ORTA
|SERBEST
|7
|ZEYNEP
|ULAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ASİYE
|DEMİRKIRAN
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERAY
|ÜNBAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MUSTAFA
|BAYRAKTAR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|KEMAL
|KAYHAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|ECEM
|SÖYLETEN AKGÜN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|HÜSEYİN
|ÖZKAN
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|İBRAHİM
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|7
|TAYSUN
|SERİN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|FATİH
|YETGİN
|ORTA
|ŞOFÖR
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|AKSU
|YÜKSEK
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
BALIKESİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜVEN YUNUS
|COŞKUNSEVER
|ORTA
|MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ
|2
|MÜRŞİT
|ATLIAKIN
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|3
|NEFİSE
|DEMİREZEN
|ORTA
|EKONOMİST
|4
|ASİYE
|AKYILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|5
|MEHMET
|KISA
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|6
|ERGÜN
|YILDIRIM
|ORTA
|EKONOMİST
|7
|FAHRİ
|MAYALIK
|İLK
|SERBEST
|8
|MAHMUT MUHARREM
|UYAR
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|ÜZEYİR
|ATAMAN
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAMER
|BEYSÜLEN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|BAHRİ
|KORUCU
|İLK
|ÇİFTÇİ
|3
|İSMAİL
|TUTUMLU
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MÜHBET
|KARA
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|ERCAN
|ÖZTUNÇ
|ORTA
|SERBEST
|6
|FATMA
|BAYRAM
|ORTA
|EV KADINI
|7
|SERCAN
|ENGİN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|AZİN
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|9
|RIDVAN
|DURSUN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAMER
|YILMAZ
|İLK
|İŞÇİ
|2
|RAMAZAN
|KARADAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|4
|FİKRİYE ERİL
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MEHMET
|NAYIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|SEYİT MEHMET
|YALÇIN
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|AHMET
|DÖNMEZ
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|SİNAN
|DALKILIÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|AHMET
|GÜNAYDIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERKAN
|TAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|SONER
|ÖZALP
|ORTA
|ŞOFÖR
|3
|KADİR
|TANRIVERDİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|YETER
|DEMİR
|İLK
|EV KADINI
|5
|SAADET
|AÇİM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|TÜLAY
|ÇOBAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ENVER BURAK
|YURTTAŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|8
|ORHAN
|ŞAN
|YÜKSEK
|HEKİM
|9
|NAİLE
|ÇAĞLİ
|İLK
|EV KADINI
SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|ÇELİKER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|GÜLAY
|BOZKURT
|İLK
|İŞÇİ
|3
|AYHAN
|BAYBURT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|ALİ
|KOCAMAN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|KIYMET NESRİN
|SEÇER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|NAZMİ ARİF
|ÇAKALOZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|NEJDET
|EREN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|SEVTAP
|ORAN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ORHAN
|CERAV
|İLK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ÖZULUS
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|2
|NALAN
|KARAASLAN
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|3
|EMİNE
|İLHAN
|ORTA
|MUHASEBE
|4
|KADİR
|ÖZKAN
|ORTA
|TİCARET
|5
|TURGAY
|KAPLAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|CİHAN TEKİN
|KIN AY
|ORTA
|MUHASEBE
|7
|MERAL
|İNCİ
|ORTA
|EV HANIMI
|8
|NEBİYE
|ŞEN
|ORTA
|ESNAF
|9
|ENES
|ŞEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNAN
|DİKER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|GÖKSEL
|TAŞ ALTI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HAKKI
|BİTİKLİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|Di Ğ DAR
|D AŞ KIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|İBRAHİM
|KAYA
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|6
|AHMET CAN
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|AKİDE
|KARAŞAHİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|KEREM
|ALTANHAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|AYŞEGÜL
|TOKTAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇAĞATAY
|HERGÜL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ALİ
|ÖKSÜZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MAHMUT
|ŞEN
|ORTA
|ESNAF
|4
|ORHAN
|KÖMÜRCÜ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SAFİYE
|BAYRAKTAR
|İLK
|EV HANIMI
|6
|RAMAZAN
|SEREN
|İLK
|SERBEST
|7
|GÜL
|MOLLA
|ORTA
|SERBEST
|8
|MESUD
|ERDEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|MUSTAFA
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SERBEST
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|OK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|BELGİN
|UYGUR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MUSTAFA
|CANBEY
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|ALİ TAYLAN
|ÖZTAYLAN
|YÜKSEK
|DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)
|5
|PAKİZE MUTLU
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MEHMET
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER
|7
|AHMET
|GÜR
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|8
|EŞREF
|USLU
|ORTA
|YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)
|9
|FATİH
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|TEPE YÖNETİCİ-İCRA KURULU BAŞKANI (CEO)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|İNCEBOY
|YÜKSEK
|VETERİNER
|2
|KAAN BURAK
|ZARİFOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|3
|NEDİM
|SAVAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ÜLFET
|SÖNMEZ
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|TANJU
|AKÇE
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|MALİK
|KABAKÇI
|İLK
|ESNAF
|7
|İSMAİL
|YILMAZ
|ORTA
|ESNAF
|8
|MURAT
|AYGÖREN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|9
|HÜSEYİN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EKREM GÖKAY
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HARUN
|ALGÜL
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|3
|CEM
|ÖZIŞIKLIOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ABDULLAH
|SARBAY
|YÜKSEK
|ESNAF
|5
|İLTERİŞ KAĞAN
|SIKICIKOĞLU
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|6
|NİHAT
|GEZERGİÇ
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|AYTEN
|SAK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|ÖZKAN
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|CEM
|KIVILCIM
|YÜKSEK
|ECZACI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEVİN
|COŞKUN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|GÜL
|ERTUNAN KARAASLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|CANŞAH
|ÇELİK
|İLK
|EV KADINI
|4
|MEHMET
|ASLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|ALİ
|AÇIKGÖZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|EMİN
|FİLİZ
|ORTA
|SERBEST
|7
|FİKRİYE
|YADIRGI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|NEVİN
|YILMAZ ÇAKALOZ
|ORTA
|SERBEST
|9
|MEDİNE
|ÇAĞUYAN
|İLK
|EV KADINI
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERHAT SÜHA
|ÖZCAN
|ORTA
|OYUNCU
|2
|MÜGE
|OKUR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|AÇELYA
|SUNGUR
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ŞERİFE
|SEVİM ŞENEL
|YÜKSEK
|ESNAF
|5
|OKTAY
|ŞÜKÜR
|YÜKSEK
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|6
|BARAN
|BAKIR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|GİZEM
|YOĞURTÇU
|ORTA
|TASARIM
|8
|CEM
|CANTAŞ
|ORTA
|ESNAF
|9
|FATİH
|NİYAZİOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RIDVAN
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|İLHAN
|DEMİRALP
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|YAKUP
|AKDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|ZAFER
|YALÇIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SERHAT
|ÇAKMAK
|ORTA
|SERBEST
|6
|ARZU
|BAĞCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|FATMA
|GİRGİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|SELÇUK
|ÖZHAN
|İLK
|SERBEST
|9
|SEVİM
|DEMİR AYTAÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ADIGÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SERDAR
|AYÇAN
|ORTA
|ESNAF
|3
|İBRAHİM
|KARABACAK
|ORTA
|ESNAF
|4
|DİNÇER
|KAYGISIZ
|ORTA
|TEKNİKER
|5
|SELMAN
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|EMRE
|AYGÖREN
|ORTA
|ESNAF
|7
|HABİL
|KUTLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|ULAŞ
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI
|9
|VEYSEL
|DOĞAN
|ORTA
|TEKNİKER
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR
|CEYLAN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|NEZENGÜL
|AĞIR
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ŞAZİMET
|TURAN
|İLK
|EMEKLİ
|4
|SUHUREAYSU
|CEYLAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|DOĞAN
|AĞBULUT
|İLK
|İŞÇİ
|6
|SELAT
|KURT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|BELGİN
|KÜÇÜKTOY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|8
|MAHMUT EREN
|OKUR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|9
|SEZAİR
|ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRE
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ETHEM
|DÜLGEROĞLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|3
|ENGİN DENİZ
|TÖREN AKSOY
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|4
|AYFER
|YALÇIN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|İLHAN
|AĞAR
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|ALİ
|SOLAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|TUĞHAN
|ARBAK
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|8
|RAMAZAN
|ERİŞEN
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|ÜMMÜHAN
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENSAR
|AYTEKİN
|YÜKSEK
|MALI MÜŞAVİR
|2
|SERKAN
|SARI
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|BURAK
|DALGIN
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|4
|SEVAL
|BOZKURT
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|SELİM
|PANÇ
|YÜKSEK
|UZ.DR.KARDİYOLOG
|6
|FATMA
|SALI KARABACAKOĞLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ - SOSYOLOG
|7
|DİLEK
|YALÇIN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|GÜLİZAR
|YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|MUHARREM
|KOÇ
|ORTA
|ESNAF
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURHAN
|ÇÖMEZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|ÖZLEM
|URAL
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|3
|NEDİM
|TUNA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|KAMİL GÜLTEKİN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|NİLGÜN
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|ECZACI
|6
|MUSTAFA LEMİ
|AYTEKİN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|7
|METİN
|ÖZGÜR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|KEMAL
|GİRGİN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|MEHMET
|ÇALIK
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|DEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|NİLGÜN
|ÖZYILDIRIM
|ORTA
|SERBEST
|3
|MEHMET
|TAŞ Kİ RAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|UĞUR
|GARDİYAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SERKAN
|CEYLAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|NURTEN
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|ŞİRİN ALEYNA
|ESEN
|ORTA
|SERBEST
|8
|AYŞE
|ESER
|ORTA
|SERBEST
|9
|ERDAL
|YURDAER
|İLK
|SERBEST
ZAFER PARTİSİ
|1
|ERHAN
|ÖTEGEN
|ORTA
|SERBEST
|2
|ÖZLEM
|BOZKAYA
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|NİLGÜN
|SADIKOĞLU DANIŞMAN
|YÜKSEK
|BANKACI
|4
|HASAN
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|ZEYNEP
|ERDEMLİ ÜNSAL
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|6
|ÇİLEM
|GÖKDEMİR
|YÜKSEK
|LABORANT
|7
|BARIŞ
|GAGİT
|YÜKSEK
|AŞÇI
|8
|MUSTAFA
|YILMAZ
|ORTA
|YAZAR
|9
|HAYDAR ALPCAN
|DİKİLİ
|YÜKSEK
|CAST DİREKTÖRÜ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEREF
|KAFA
|ORTA
|EMEKLİ
BARTIN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ATEŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|HÜSEYİN
|DEMİR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RABİA
|BEŞER
|ORTA
|SERBEST
|2
|DUYGU
|BAYRAM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAMİ
|DEMİRKAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|GÖZDE
|DEMİRAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RIZA BARAN
|BOĞA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AHMET
|AÇİM
|İLK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAHATTİN
|AKARSU
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|TEVABİL
|DÜZGÜN
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT
|DEMİROĞLU
|İLK
|ESNAF
|2
|AYHAN NACİ
|KAÇAR
|YÜKSEK
|ISO UZMANI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HACI
|GÖLBUCAKLI
|ORTA
|SERBEST
|2
|YILDIZ BENGİ
|NUHOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUZAFFER
|HALİSÇELİK
|İLK
|ESNAF
|2
|ZEHRANUR
|KURT
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF ZİYA
|ALDATMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|TURHAN
|KALAYCI
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ (İNŞAAT)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZİVER
|GEBİÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|YASİN
|KALEM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL
|AKIN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|2
|SEZAİ
|HANGİŞİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SOLMAZ
|ÖZLEN
|ORTA
|EV KADINI
|2
|ALİ
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YONCA
|GÖREN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ECE
|SAVAR
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADİR
|YAHŞİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|HACI ALİ
|RAŞİTOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|ESKİN
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|2
|ZELİHA
|GÖKÇE
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HANDE
|ÖZTÜRK MERDİVAN YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|2
|ETEM
|ÖNER
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERTAN
|ÇOLAKOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|2
|ALİ
|AYDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİBEL
|DURNA
|İLK
|EV HANIMI
|2
|FATİH
|AKIN
|ORTA
|EMLAKÇI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYSU
|BANKOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|CEYDA
|SARGIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SABRİ
|ALTUNSAYAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|RAMAZAN
|APAYDIN
|İLK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|CAFER
|TÜRKMEN
|İLK
|OTO GALERİCİ
|2
|BERAT
|ÖZTEKİN
|YÜKSEK
|ESNAF
BATMAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|AKINCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SELMAN FARİS
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|HIDIR
|TURAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|HALİL
|NERGİZCİLER
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|İBRAHİM
|ARSOY
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL
|ÖKMEN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|KASIM
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ALİRIZA
|TAŞDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ÜMİT
|KARTAL
|İLK
|İŞÇİ
|5
|HAKAN KEMAL
|POLAT
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHLİS
|GEÇİT
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|PERVİN
|TİRYAKİ
|YÜKSEK
|MATEMATİKÇİ
|3
|AHMET MURAT
|AKGÖZ
|YÜKSEK
|KURGUCU
|4
|ALİ GÜNEY
|YAKAR
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|5
|AYGÜN
|BENLİ
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ANIL HASAN
|URHAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|MAHİR
|ASUTAY
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|EFE AHMET
|ASLAN
|İLK
|ÖĞRENCİ
|4
|DENİZ CEVAHİR
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ÖZKAN
|TAKSİM
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR
|ÇALIŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HÜSEYİN
|ATALAY
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|3
|HİLMİ CUMHUR
|GEÇİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|AHMET
|AKÇAY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|BERFİN
|GÜL
|ORTA
|İŞÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET CAHİT
|TAYANÇ
|ORTA
|SERBEST
|2
|RAMAZAN
|KAYHAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|FİLİZ
|ÖZDEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|KAAN MERT
|ESEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MERT KAAN
|AVCI
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MELEK
|BAĞLAMIŞ
|ORTA
|ESNAF
|2
|HÜSEYİN
|ŞEYİ DOĞ LU
|İLK
|ESNAF
|3
|CEMALETTİN
|BARLIK
|ORTA
|NAKLİYE
|4
|ENVER
|ALTUNER
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|MUSTAFA
|GÜNEL
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|NASIROĞLU
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|SERKAN
|RAMANLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MURAT
|GÜNEŞTEKİN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|MUHSİNE
|BOZKURT
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|5
|FIRAT
|TUNÇ
|ORTA
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZİYAÜLHAK
|YAMAÇ
|YÜKSEK
|TEKNİKER /TEKNİSYEN
|2
|AHMET
|ŞEYİDOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|FETHULLAH
|TAŞ
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|4
|İBRAHİM HALİL
|YALÇIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ŞAKİR
|SÖNMEZSOY
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RECEP
|ÇELİKKAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|TEKİN
|GÜÇLÜ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|HÜSEYİN
|KAZAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|HAKAN
|ATALA
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ALPEREN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KESKİN
|BAYINDIR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|ZEYNEP
|ODUNCU
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MEHMET RÜŞTÜ
|TİRYAKİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|NURTEN
|ERTUĞRUL
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|EKREM
|BARAN
|ORTA
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEVDE
|EREN TURAN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|2
|ŞAKİR
|EVCİL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ELİF
|SOYSAL
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|4
|RAMAZAN
|BAŞKARA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|5
|AYHAN
|ÇELİK
|İLK
|EV HANIMI
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|ÖZGÜR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|SİBEL
|SEÇKİN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MIKDAT
|YABACI
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|DUYGU
|DEMİRCAN
|ORTA
|İŞSİZ
|5
|YELİZ
|ALAN
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ASLAN
|ORTA
|SAĞLIKÇI
|2
|MELEK
|GÜVENÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|OĞUZHAN
|BALKAN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|4
|ZEYNEP FULYA
|BEDER
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|5
|METE
|İRFAN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYREDDİN
|SEVEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|VEYSİ
|EMEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|HACI
|ÖZBAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|BUKET
|ŞENOL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|HASAN
|TÜRKMEN
|İLK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|YAŞAR
|ORTA
|TURİZM
|2
|DİCLE
|ARSLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ORHAN
|EKMEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ABDULLAH
|POLAT
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİMİ
|5
|METİN
|BANLI
|ORTA
|TÜCCAR
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SAİT
|CENS
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST
|3
|MUHAMMED BARAN
|AKMANOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|4
|ERKAN
|AKMANOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|5
|ELİF
|ARIKANOĞLU
|ORTA
|SERBEST
BAYBURT İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EDEBALİ
|AKDENİZ
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMİR
|GÜZEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|SÜMBÜL
|YÜKSEK
|ZİRAAT Y. MÜHENDİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİNE
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERCAN
|ULU
|ORTA
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLARA
|GÜNDÜR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL
|KILIÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMET
|ŞİPAL
|YÜKSEK
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|ATEŞ
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|GÖRER
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR
|KASAP
|ORTA
|ESNAF
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MESUT
|BİLGİ
|ORTA
|TEKNİKER
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|KANDEMİR
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜNAY
|TATAR
|İLK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEVAT
|GÜNDUĞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|KABAN
|İLK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDOĞAN
|ÖNER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RECEP
|ŞENDUR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞİN
|TATOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASLI
|HAN
|YÜKSEK
|TIBBİ TEKNİKER
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KARABEY KADRİ
|KARAOĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|YILDIZ
|İLK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYCAN
|ŞAP
|YÜKSEK
|MÜDÜR
(Sürecek)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023