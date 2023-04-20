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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (4)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (4)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

AYDIN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

MİLLET PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH ŞİNASİ

YEĞEN

YÜKSEK

SERBEST

2

KAMURAN

KARAŞ

ORTA

ESNAF

3

YASİN

KARAKURT

YÜKSEK

ESNAF

4

MEHMET

KARAÇAY

YÜKSEK

SERBEST

5

ÖZKAN

DİDİN

YÜKSEK

SERBEST

6

ZAFER

KODAL

YÜKSEK

SERBEST

7

SEVGÜL

TEKİN

İLK

SERBEST

8

SERHAT

ATEŞ

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILDIZ

TİMUR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

TUĞRUL

BAYRAM

ORTA

SERBEST

3

İSMAİL

TAŞDEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

4

ZERNUR

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

SÜPHİ İSKAN

EKİNCİ

ORTA

İŞÇİ

6

DİYAR

EREN

ORTA

İŞÇİ

7

ZELİHA

ASLAN

İLK

EV KADINI

8

SİBEL

ALPARSLAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

YENİOCAK

YÜKSEK

HEKİM

2

BURAK

ÖZDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

3

İRFAN

ERTEL

YÜKSEK

RESSAM

4

HATİCE

YUMLU

ORTA

EMEKLİ

5

YÜCEL

AYDOĞAN

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

6

BİLGE PINAR

AKKAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

7

OSMAN İLKER

AKIN

YÜKSEK

TURİZM İŞÇİSİ

8

ALİ

OĞUZ

İLK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERT

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

2

BEDİA IŞIK

EREM

YÜKSEK

İKTİSAÇI

3

FATMA SUDE

BALATLI

ORTA

ÖĞRENCİ

4

YETER

TÜRKEŞ ÇEVİK

YÜKSEK

AVUKAT

5

CEM

SOLMAZ

ORTA

İŞÇİ

6

SELVER

DOĞANAY

İLK

İŞÇİ

7

DUYGU

ÇAMLICA

İLK

İŞÇİ

8

YAFET

YARDIM

ORTA

EMEKLİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARİFE

AĞIR

YÜKSEK

EMEKLİ

2

BİRGÜL

CAN

İLK

İŞSİZ

3

EMİNE

FIRAT

YÜKSEK

İŞ KADINI

4

LALEZAR

NERGİZ

YÜKSEK

AVUKAT

5

MELİHA

CUVELEK

ORTA

EMEKLİ

6

SÜMBÜL

KARACAN

YÜKSEK

EMEKLİ

7

YASEMİN

PINARBAŞI

ORTA

MUHASEBECİ

8

YURDAGÜL

KIRMIZI

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

SALCI

ORTA

EMEKLİ

2

EFECAN

SALCI

YÜKSEK

KLİNİK PSİKOLOG

3

AHMET

SAVRAN

İLK

KUAFÖR

4

ALİ

MAMURER

İLK

MÜZİSYEN

5

RIZA

ŞÜYÜN

ORTA

SERBEST MESLEK

6

MUSTAFA

GÖÇER

İLK

ESNAF

7

ÖZLEM

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

8

YUSUF

ÖRÜK

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CAVİT

YENİPAZARLI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

SİBEL

ÖZEN

ORTA

EMEKLİ

3

CANER

ÜNLÜ

ORTA

İŞ İNSANI

4

AHMET

KOÇMAN

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

5

PEMBE

KOÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

6

TOLGA

İNCİ

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

7

SEYHAN

ATEŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

8

SİNAN

YAĞIZ

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RIDVAN

EŞİN

YÜKSEK

AVUKAT

2

YUNUS EMRE

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST

3

NAZİRE

ALDIRMAZ

ORTA

SERBEST

4

HASAN

ERGÜL

İLK

TURİZİM

5

OSMAN

AKDAM

YÜKSEK

HUKUK

6

ALİ

SERFİN

ORTA

MÜTEAHHİT

7

KAAN

SARICAN

YÜKSEK

SERBEST

8

HASAN

URCU

İLK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

SAVAŞ

YÜKSEK

EKONOMİST

2

SEDA

SARIBAŞ

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

3

ÖMER

ÖZMEN

YÜKSEK

AVUKAT

4

MUSTAFA

ABAK

YÜKSEK

AVUKAT

5

MEHMET UMUT

TUNCER

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

6

DUYGU

GÖĞDE

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

MURAT

GÜN

ORTA

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

8

MEHMET

ARKUN

YÜKSEK

MİMAR

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

ASLAN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

2

BÜLENT

AY

YÜKSEK

ESNAF

3

EMİN

ESER

ORTA

KUAFÖR

4

ALPER

SEZER

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

5

HAVVA

TÜRK

ORTA

EV HANIMI

6

DEVRİM

OKTAN

İLK

ESNAF

7

ALİ

KESER

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

CUMALİ

UÇAR

YÜKSEK

SİYASET BİLİMİ UZMANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

DEPBOYLU

YÜKSEK

PSİKOLOG

2

BURAK

PEHLİVAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

YUSUF

KEREMİT

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

BURHAN

UÇAŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

ETEM

YEŞİLYURT

İLK

İŞ İNSANI

6

ÇETİN

DURMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

OSMAN GAZİ

CİHANGİROĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

CENGİZ

ATASEVEN

İLK

MARANGOZ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EBRU

GÜNAY

YÜKSEK

AVUKAT

2

ROJİN

TANHAN DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

SİNAN

ÇAKMAKÇİ

ORTA

İŞÇİ

4

MEDİHA

AYHAN

YÜKSEK

HEKİM

5

ABDURRAHMAN

SARAN

YÜKSEK

SERBEST

6

ZAFER

ŞİMŞEK

ORTA

SERBEST

7

ZERRİN

ALPARSLAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

8

BÜLENT

ELDEN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUNA

ŞAHİN

ORTA

İŞ İNSANI

2

HALİL NİHAT

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

3

YUSUF

EVŞEN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ALİ KEREM

OKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

5

ENVER

TOSUN

ORTA

ESNAF

6

AHMET BATUHAN

BATKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

7

CAN

ÖNGAY

ORTA

SERBEST MESLEK

8

İRFAN UMUT

UÇAR

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ÇELİK

İLK

ESNAF

2

RECEP

DİRİLEN

ORTA

EMEKLİ

3

OSMAN

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

4

MUSTAFA

GÜNEY

ORTA

NAKLİYECİ

5

TUNCER

ÇETİN

ORTA

SERBEST MESLEK

6

ÜNAL

ÜNLÜ

ORTA

SERBEST MESLEK

7

KADER

PEHLİVAN

İLK

EV HANIMI

8

FATMA

KAMBUROĞLU

ORTA

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLTEKİN

ARIKAN

İLK

EV KADINI

2

MEHMET

KOÇAK

İLK

İŞÇİ

3

SALİH

ÖZKULOĞLU

ORTA

ESNAF

4

TANJU

BEYAZIT

YÜKSEK

EMEKLİ

5

İSMET

GENÇER

İLK

İŞÇİ

6

BEKTAŞ

GENÇER

İLK

İŞÇİ

7

BESİME

GİLGİLER

İLK

İŞÇİ

8

BURAK

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZÜHRE

GENİŞEL

YÜKSEK

AVUKAT

2

ALİ RIZA

ODABAŞI

YÜKSEK

KADIN DOĞUM UZMANI

3

YALÇIN

BÜYÜKDAĞLI

YÜKSEK

YÜKSEK MİMAR

4

DOĞAN

ÖZKAN

YÜKSEK

SOSYAL POLİTİKACI

5

BAHATTİN

NAZLI

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

AYŞE HANDAN

ERSİN

ORTA

EMEKLİ POLİS

7

HATİCE

KOYUN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

8

MEHMET

BAYDOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

TEZCAN

YÜKSEK

HUKUK

2

HÜSEYİN

YILDIZ

ORTA

TURİZMCİ

3

SÜLEYMAN

BÜLBÜL

YÜKSEK

AVUKAT

4

EVRİM

KARAKOZ

YÜKSEK

AVUKAT

5

NİLÜFER

ÜNÜVAR

YÜKSEK

OPTİSYEN- İŞLETMECİ

6

GAMZE

YOLCU METİN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

7

ZİYA

YILMAZ

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

8

NEBAHAT

OSKAY ÜRÜN

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

KARAKAŞ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

AHMET

ERTÜRK

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

TUĞÇA

CANPOLAT YILMAZ

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

4

ERHAN

ALGAN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

SEMRA

YÜCEL

YÜKSEK

İŞ KADINI

6

FEVZİ

KÖSE

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

CEMAL

SARI

YÜKSEK

EĞİTMEN

8

PINAR

ÖNCER

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAMİ

DEMİ RAY

YÜKSEK

İŞADAMI

2

OĞUZ

DOĞAN

İLK

ESNAF

3

BİNNAZ

YILDIRIM DAYAN

ORTA

SERBEST

4

İLKNUR

DOĞANLI

YÜKSEK

SERBEST

5

CANAN

YİĞİT

İLK

SERBEST

6

ŞENİZ

ULAŞ BAHŞİ

ORTA

SERBEST

7

ZEYNEP

ULAŞ

YÜKSEK

SERBEST

8

ASİYE

DEMİRKIRAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERAY

ÜNBAY

YÜKSEK

AVUKAT

2

MUSTAFA

BAYRAKTAR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

KEMAL

KAYHAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

ECEM

SÖYLETEN AKGÜN

YÜKSEK

AVUKAT

5

HÜSEYİN

ÖZKAN

ORTA

EMEKLİ

6

İBRAHİM

ÖZDEMİR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

7

TAYSUN

SERİN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

FATİH

YETGİN

ORTA

ŞOFÖR

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

AKSU

YÜKSEK

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

BALIKESİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜVEN YUNUS

COŞKUNSEVER

ORTA

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ

2

MÜRŞİT

ATLIAKIN

YÜKSEK

PSİKOLOG

3

NEFİSE

DEMİREZEN

ORTA

EKONOMİST

4

ASİYE

AKYILDIZ

ORTA

SERBEST

5

MEHMET

KISA

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

6

ERGÜN

YILDIRIM

ORTA

EKONOMİST

7

FAHRİ

MAYALIK

İLK

SERBEST

8

MAHMUT MUHARREM

UYAR

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

9

ÜZEYİR

ATAMAN

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAMER

BEYSÜLEN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

BAHRİ

KORUCU

İLK

ÇİFTÇİ

3

İSMAİL

TUTUMLU

ORTA

İŞÇİ

4

MÜHBET

KARA

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

ERCAN

ÖZTUNÇ

ORTA

SERBEST

6

FATMA

BAYRAM

ORTA

EV KADINI

7

SERCAN

ENGİN

ORTA

İŞÇİ

8

AZİN

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

9

RIDVAN

DURSUN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAMER

YILMAZ

İLK

İŞÇİ

2

RAMAZAN

KARADAŞ

ORTA

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

ÖZCAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

4

FİKRİYE ERİL

ADIGÜZEL

YÜKSEK

AVUKAT

5

MEHMET

NAYIR

YÜKSEK

EMEKLİ

6

SEYİT MEHMET

YALÇIN

ORTA

EMEKLİ

7

AHMET

DÖNMEZ

ORTA

EMEKLİ

8

SİNAN

DALKILIÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

9

AHMET

GÜNAYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERKAN

TAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

SONER

ÖZALP

ORTA

ŞOFÖR

3

KADİR

TANRIVERDİ

YÜKSEK

AVUKAT

4

YETER

DEMİR

İLK

EV KADINI

5

SAADET

AÇİM

YÜKSEK

İŞÇİ

6

TÜLAY

ÇOBAN

ORTA

İŞÇİ

7

ENVER BURAK

YURTTAŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

8

ORHAN

ŞAN

YÜKSEK

HEKİM

9

NAİLE

ÇAĞLİ

İLK

EV KADINI

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

ÇELİKER

YÜKSEK

EMEKLİ

2

GÜLAY

BOZKURT

İLK

İŞÇİ

3

AYHAN

BAYBURT

YÜKSEK

EMEKLİ

4

ALİ

KOCAMAN

ORTA

EMEKLİ

5

KIYMET NESRİN

SEÇER

YÜKSEK

EMEKLİ

6

NAZMİ ARİF

ÇAKALOZ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

NEJDET

EREN

YÜKSEK

EMEKLİ

8

SEVTAP

ORAN

ORTA

İŞÇİ

9

ORHAN

CERAV

İLK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ÖZULUS

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

2

NALAN

KARAASLAN

YÜKSEK

EV HANIMI

3

EMİNE

İLHAN

ORTA

MUHASEBE

4

KADİR

ÖZKAN

ORTA

TİCARET

5

TURGAY

KAPLAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

CİHAN TEKİN

KIN AY

ORTA

MUHASEBE

7

MERAL

İNCİ

ORTA

EV HANIMI

8

NEBİYE

ŞEN

ORTA

ESNAF

9

ENES

ŞEN

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNAN

DİKER

ORTA

İŞ İNSANI

2

GÖKSEL

TAŞ ALTI

YÜKSEK

AVUKAT

3

HAKKI

BİTİKLİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

Di Ğ DAR

D AŞ KIN

YÜKSEK

AVUKAT

5

İBRAHİM

KAYA

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

6

AHMET CAN

AYDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

7

AKİDE

KARAŞAHİN

YÜKSEK

EMEKLİ

8

KEREM

ALTANHAN

ORTA

ÖĞRENCİ

9

AYŞEGÜL

TOKTAY

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇAĞATAY

HERGÜL

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ALİ

ÖKSÜZ

ORTA

SERBEST

3

MAHMUT

ŞEN

ORTA

ESNAF

4

ORHAN

KÖMÜRCÜ

YÜKSEK

SERBEST

5

SAFİYE

BAYRAKTAR

İLK

EV HANIMI

6

RAMAZAN

SEREN

İLK

SERBEST

7

GÜL

MOLLA

ORTA

SERBEST

8

MESUD

ERDEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

MUSTAFA

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

OK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

BELGİN

UYGUR

YÜKSEK

AVUKAT

3

MUSTAFA

CANBEY

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

ALİ TAYLAN

ÖZTAYLAN

YÜKSEK

DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)

5

PAKİZE MUTLU

AYDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

6

MEHMET

AYDEMİR

YÜKSEK

DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER

7

AHMET

GÜR

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

8

EŞREF

USLU

ORTA

YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)

9

FATİH

GÜNGÖR

YÜKSEK

TEPE YÖNETİCİ-İCRA KURULU BAŞKANI (CEO)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

İNCEBOY

YÜKSEK

VETERİNER

2

KAAN BURAK

ZARİFOĞLU

ORTA

ESNAF

3

NEDİM

SAVAŞ

ORTA

EMEKLİ

4

ÜLFET

SÖNMEZ

ORTA

EV HANIMI

5

TANJU

AKÇE

YÜKSEK

EMEKLİ

6

MALİK

KABAKÇI

İLK

ESNAF

7

İSMAİL

YILMAZ

ORTA

ESNAF

8

MURAT

AYGÖREN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

9

HÜSEYİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EKREM GÖKAY

YÜKSEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HARUN

ALGÜL

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

3

CEM

ÖZIŞIKLIOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

4

ABDULLAH

SARBAY

YÜKSEK

ESNAF

5

İLTERİŞ KAĞAN

SIKICIKOĞLU

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

6

NİHAT

GEZERGİÇ

YÜKSEK

MİMAR

7

AYTEN

SAK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

ÖZKAN

ÖZTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

9

CEM

KIVILCIM

YÜKSEK

ECZACI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEVİN

COŞKUN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

GÜL

ERTUNAN KARAASLAN

YÜKSEK

SERBEST

3

CANŞAH

ÇELİK

İLK

EV KADINI

4

MEHMET

ASLAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

ALİ

AÇIKGÖZ

YÜKSEK

SERBEST

6

EMİN

FİLİZ

ORTA

SERBEST

7

FİKRİYE

YADIRGI

YÜKSEK

İŞÇİ

8

NEVİN

YILMAZ ÇAKALOZ

ORTA

SERBEST

9

MEDİNE

ÇAĞUYAN

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERHAT SÜHA

ÖZCAN

ORTA

OYUNCU

2

MÜGE

OKUR

YÜKSEK

İŞÇİ

3

AÇELYA

SUNGUR

YÜKSEK

SERBEST

4

ŞERİFE

SEVİM ŞENEL

YÜKSEK

ESNAF

5

OKTAY

ŞÜKÜR

YÜKSEK

YAZILIM MÜHENDİSİ

6

BARAN

BAKIR

ORTA

İŞÇİ

7

GİZEM

YOĞURTÇU

ORTA

TASARIM

8

CEM

CANTAŞ

ORTA

ESNAF

9

FATİH

NİYAZİOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RIDVAN

KAPLAN

ORTA

SERBEST

2

İLHAN

DEMİRALP

YÜKSEK

SERBEST

3

YAKUP

AKDOĞAN

ORTA

SERBEST

4

ZAFER

YALÇIN

YÜKSEK

SERBEST

5

SERHAT

ÇAKMAK

ORTA

SERBEST

6

ARZU

BAĞCI

YÜKSEK

SERBEST

7

FATMA

GİRGİN

YÜKSEK

SERBEST

8

SELÇUK

ÖZHAN

İLK

SERBEST

9

SEVİM

DEMİR AYTAÇ

YÜKSEK

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ADIGÜL

YÜKSEK

SERBEST

2

SERDAR

AYÇAN

ORTA

ESNAF

3

İBRAHİM

KARABACAK

ORTA

ESNAF

4

DİNÇER

KAYGISIZ

ORTA

TEKNİKER

5

SELMAN

ŞAHİN

ORTA

SERBEST MESLEK

6

EMRE

AYGÖREN

ORTA

ESNAF

7

HABİL

KUTLU

ORTA

SERBEST MESLEK

8

ULAŞ

KORKMAZ

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI

9

VEYSEL

DOĞAN

ORTA

TEKNİKER

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR

CEYLAN

YÜKSEK

DOKTOR

2

NEZENGÜL

AĞIR

ORTA

İŞÇİ

3

ŞAZİMET

TURAN

İLK

EMEKLİ

4

SUHUREAYSU

CEYLAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

DOĞAN

AĞBULUT

İLK

İŞÇİ

6

SELAT

KURT

YÜKSEK

İŞÇİ

7

BELGİN

KÜÇÜKTOY

YÜKSEK

MÜHENDİS

8

MAHMUT EREN

OKUR

YÜKSEK

GAZETECİ

9

SEZAİR

ŞENTÜRK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRE

ALBAYRAK

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ETHEM

DÜLGEROĞLU

ORTA

ÇİFTÇİ

3

ENGİN DENİZ

TÖREN AKSOY

YÜKSEK

BİYOLOG

4

AYFER

YALÇIN

ORTA

EMEKLİ

5

İLHAN

AĞAR

ORTA

EMEKLİ

6

ALİ

SOLAK

YÜKSEK

EMEKLİ

7

TUĞHAN

ARBAK

YÜKSEK

TURİZMCİ

8

RAMAZAN

ERİŞEN

ORTA

EMEKLİ

9

ÜMMÜHAN

GÜMÜŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENSAR

AYTEKİN

YÜKSEK

MALI MÜŞAVİR

2

SERKAN

SARI

YÜKSEK

ECZACI

3

BURAK

DALGIN

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

4

SEVAL

BOZKURT

YÜKSEK

ECZACI

5

SELİM

PANÇ

YÜKSEK

UZ.DR.KARDİYOLOG

6

FATMA

SALI KARABACAKOĞLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ - SOSYOLOG

7

DİLEK

YALÇIN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

GÜLİZAR

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

9

MUHARREM

KOÇ

ORTA

ESNAF

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURHAN

ÇÖMEZ

YÜKSEK

DOKTOR

2

ÖZLEM

URAL

YÜKSEK

İŞ KADINI

3

NEDİM

TUNA

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

KAMİL GÜLTEKİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

NİLGÜN

BAŞARAN

YÜKSEK

ECZACI

6

MUSTAFA LEMİ

AYTEKİN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

7

METİN

ÖZGÜR

YÜKSEK

EMEKLİ

8

KEMAL

GİRGİN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

MEHMET

ÇALIK

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

DEMİR

ORTA

EMEKLİ

2

NİLGÜN

ÖZYILDIRIM

ORTA

SERBEST

3

MEHMET

TAŞ Kİ RAN

ORTA

SERBEST

4

UĞUR

GARDİYAN

YÜKSEK

SERBEST

5

SERKAN

CEYLAN

ORTA

SERBEST

6

NURTEN

YÜKSEL

YÜKSEK

SERBEST

7

ŞİRİN ALEYNA

ESEN

ORTA

SERBEST

8

AYŞE

ESER

ORTA

SERBEST

9

ERDAL

YURDAER

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

ERHAN

ÖTEGEN

ORTA

SERBEST

2

ÖZLEM

BOZKAYA

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

NİLGÜN

SADIKOĞLU DANIŞMAN

YÜKSEK

BANKACI

4

HASAN

GÜNGÖR

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

ZEYNEP

ERDEMLİ ÜNSAL

YÜKSEK

SOSYOLOG

6

ÇİLEM

GÖKDEMİR

YÜKSEK

LABORANT

7

BARIŞ

GAGİT

YÜKSEK

AŞÇI

8

MUSTAFA

YILMAZ

ORTA

YAZAR

9

HAYDAR ALPCAN

DİKİLİ

YÜKSEK

CAST DİREKTÖRÜ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEREF

KAFA

ORTA

EMEKLİ

BARTIN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ATEŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

HÜSEYİN

DEMİR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RABİA

BEŞER

ORTA

SERBEST

2

DUYGU

BAYRAM

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAMİ

DEMİRKAN

ORTA

ESNAF

2

GÖZDE

DEMİRAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RIZA BARAN

BOĞA

YÜKSEK

AVUKAT

2

AHMET

AÇİM

İLK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAHATTİN

AKARSU

ORTA

EMEKLİ

2

TEVABİL

DÜZGÜN

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜMİT

DEMİROĞLU

İLK

ESNAF

2

AYHAN NACİ

KAÇAR

YÜKSEK

ISO UZMANI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HACI

GÖLBUCAKLI

ORTA

SERBEST

2

YILDIZ BENGİ

NUHOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUZAFFER

HALİSÇELİK

İLK

ESNAF

2

ZEHRANUR

KURT

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF ZİYA

ALDATMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

TURHAN

KALAYCI

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ (İNŞAAT)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZİVER

GEBİÇ

ORTA

İŞ İNSANI

2

YASİN

KALEM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMAL

AKIN

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

2

SEZAİ

HANGİŞİ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SOLMAZ

ÖZLEN

ORTA

EV KADINI

2

ALİ

ÖZKAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YONCA

GÖREN

YÜKSEK

SERBEST

2

ECE

SAVAR

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADİR

YAHŞİ

ORTA

SERBEST MESLEK

2

HACI ALİ

RAŞİTOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

ESKİN

ORTA

TEKSTİLCİ

2

ZELİHA

GÖKÇE

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HANDE

ÖZTÜRK MERDİVAN YÜKSEK

YÖNETİCİ

2

ETEM

ÖNER

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERTAN

ÇOLAKOĞLU

ORTA

ESNAF

2

ALİ

AYDEMİR

ORTA

İŞÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİBEL

DURNA

İLK

EV HANIMI

2

FATİH

AKIN

ORTA

EMLAKÇI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYSU

BANKOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

2

CEYDA

SARGIN

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SABRİ

ALTUNSAYAR

ORTA

SERBEST

2

RAMAZAN

APAYDIN

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

CAFER

TÜRKMEN

İLK

OTO GALERİCİ

2

BERAT

ÖZTEKİN

YÜKSEK

ESNAF

BATMAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

AKINCI

YÜKSEK

SERBEST

2

SELMAN FARİS

YILMAZ

YÜKSEK

İŞÇİ

3

HIDIR

TURAN

ORTA

SERBEST

4

HALİL

NERGİZCİLER

YÜKSEK

SERBEST

5

İBRAHİM

ARSOY

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMAL

ÖKMEN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

KASIM

KAYA

ORTA

İŞÇİ

3

ALİRIZA

TAŞDEMİR

ORTA

İŞÇİ

4

ÜMİT

KARTAL

İLK

İŞÇİ

5

HAKAN KEMAL

POLAT

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHLİS

GEÇİT

ORTA

İŞÇİ

2

PERVİN

TİRYAKİ

YÜKSEK

MATEMATİKÇİ

3

AHMET MURAT

AKGÖZ

YÜKSEK

KURGUCU

4

ALİ GÜNEY

YAKAR

YÜKSEK

ARKEOLOG

5

AYGÜN

BENLİ

YÜKSEK

YAZILIMCI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ANIL HASAN

URHAN

ORTA

ÖĞRENCİ

2

MAHİR

ASUTAY

ORTA

İŞÇİ

3

EFE AHMET

ASLAN

İLK

ÖĞRENCİ

4

DENİZ CEVAHİR

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ÖZKAN

TAKSİM

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR

ÇALIŞ

ORTA

EMEKLİ

2

HÜSEYİN

ATALAY

YÜKSEK

İKTİSATÇI

3

HİLMİ CUMHUR

GEÇİN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

AHMET

AKÇAY

ORTA

SERBEST MESLEK

5

BERFİN

GÜL

ORTA

İŞÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET CAHİT

TAYANÇ

ORTA

SERBEST

2

RAMAZAN

KAYHAN

YÜKSEK

SERBEST

3

FİLİZ

ÖZDEN

YÜKSEK

SERBEST

4

KAAN MERT

ESEN

YÜKSEK

SERBEST

5

MERT KAAN

AVCI

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MELEK

BAĞLAMIŞ

ORTA

ESNAF

2

HÜSEYİN

ŞEYİ DOĞ LU

İLK

ESNAF

3

CEMALETTİN

BARLIK

ORTA

NAKLİYE

4

ENVER

ALTUNER

ORTA

İŞÇİ

5

MUSTAFA

GÜNEL

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

NASIROĞLU

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

SERKAN

RAMANLI

YÜKSEK

AVUKAT

3

MURAT

GÜNEŞTEKİN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

MUHSİNE

BOZKURT

YÜKSEK

YÖNETİCİ

5

FIRAT

TUNÇ

ORTA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZİYAÜLHAK

YAMAÇ

YÜKSEK

TEKNİKER /TEKNİSYEN

2

AHMET

ŞEYİDOĞLU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

FETHULLAH

TAŞ

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

4

İBRAHİM HALİL

YALÇIN

YÜKSEK

AVUKAT

5

ŞAKİR

SÖNMEZSOY

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RECEP

ÇELİKKAYA

ORTA

İŞ İNSANI

2

TEKİN

GÜÇLÜ

ORTA

İŞ İNSANI

3

HÜSEYİN

KAZAK

ORTA

İŞ İNSANI

4

HAKAN

ATALA

İLK

İŞÇİ

5

ALPEREN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KESKİN

BAYINDIR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

ZEYNEP

ODUNCU

YÜKSEK

SERBEST

3

MEHMET RÜŞTÜ

TİRYAKİ

YÜKSEK

AVUKAT

4

NURTEN

ERTUĞRUL

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

EKREM

BARAN

ORTA

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEVDE

EREN TURAN

YÜKSEK

TEKNİKER

2

ŞAKİR

EVCİL

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ELİF

SOYSAL

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

4

RAMAZAN

BAŞKARA

ORTA

İŞ ADAMI

5

AYHAN

ÇELİK

İLK

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

ÖZGÜR

YÜKSEK

EKONOMİST

2

SİBEL

SEÇKİN

ORTA

İŞÇİ

3

MIKDAT

YABACI

ORTA

İŞÇİ

4

DUYGU

DEMİRCAN

ORTA

İŞSİZ

5

YELİZ

ALAN

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ASLAN

ORTA

SAĞLIKÇI

2

MELEK

GÜVENÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

OĞUZHAN

BALKAN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

4

ZEYNEP FULYA

BEDER

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

5

METE

İRFAN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYREDDİN

SEVEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

VEYSİ

EMEN

ORTA

İŞ İNSANI

3

HACI

ÖZBAY

ORTA

İŞ İNSANI

4

BUKET

ŞENOL

ORTA

İŞ İNSANI

5

HASAN

TÜRKMEN

İLK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

YAŞAR

ORTA

TURİZM

2

DİCLE

ARSLAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

ORHAN

EKMEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ABDULLAH

POLAT

YÜKSEK

KAMU YÖNETİMİ

5

METİN

BANLI

ORTA

TÜCCAR

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET SAİT

CENS

ORTA

SERBEST

2

MEHMET

YILMAZ

İLK

SERBEST

3

MUHAMMED BARAN

AKMANOĞLU

ORTA

SERBEST

4

ERKAN

AKMANOĞLU

ORTA

SERBEST

5

ELİF

ARIKANOĞLU

ORTA

SERBEST

BAYBURT İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EDEBALİ

AKDENİZ

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMİR

GÜZEL

YÜKSEK

AVUKAT

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

SÜMBÜL

YÜKSEK

ZİRAAT Y. MÜHENDİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİNE

YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERCAN

ULU

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLARA

GÜNDÜR

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL

KILIÇ

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMET

ŞİPAL

YÜKSEK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

ATEŞ

YÜKSEK

TIP DOKTORU

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

GÖRER

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR

KASAP

ORTA

ESNAF

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MESUT

BİLGİ

ORTA

TEKNİKER

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

KANDEMİR

YÜKSEK

YAZILIMCI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜNAY

TATAR

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEVAT

GÜNDUĞ

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

KABAN

İLK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDOĞAN

ÖNER

YÜKSEK

EMEKLİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RECEP

ŞENDUR

ORTA

İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞİN

TATOĞLU

ORTA

EMEKLİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASLI

HAN

YÜKSEK

TIBBİ TEKNİKER

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KARABEY KADRİ

KARAOĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

YILDIZ

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYCAN

ŞAP

YÜKSEK

MÜDÜR

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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