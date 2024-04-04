YSK, Isparta ve Çorum'da seçim taleplerini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, Çorum Uğurludağ'da ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.
YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti.
Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.
YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.