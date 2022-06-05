YSK Başkanı Akkaya: "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum" - Haberler

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YSK Başkanı Akkaya: "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum"

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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YSK Başkanı Akkaya: 'Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum'

NUR Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Kazakistan'da anayasa değişikliği için yapılan referandumdan çıkacak sonucun kardeş ülkeye hayırlı olmasını diledi.

NUR Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Kazakistan'da anayasa değişikliği için yapılan referandumdan çıkacak sonucun kardeş ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kazakistan'daki anayasa referandumunu takip etmek için başkent Nur Sultan'a gelen Akkaya, sandık başında incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Akkaya, aynı zamanda oylarını kullanan vatandaşlarla sohbet etti.

Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov'un daveti üzerine ülkeye geldiklerini ve referandum öncesi Türkistan'da da hazırlıkları gözlemlediklerini söyledi.

Referandumun çok iyi organize edildiğini kaydeden Akkaya, "Referandum doğrudan demokrasinin bir yöntemi. Kazakistan'da 27 yıl sonra ilk defa bir referandum yapılıyor. Bu referandumla anayasanın üçte bir değişikliği halkın görüşüne sunuluyor. Çok büyük bir rağbet olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Akkaya, önemli olan halkın iradesinin sandığa yansıması olduğunu vurgulayarak, "Sandıktan çıkacak sonucun kardeş Kazakistan'a hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla da bir araya geldiğini dile getiren Akkaya, "Türkiye'nin çok büyük seçim tecrübesi var. Karşılıklı bilgi, tecrübe ve deneyim aktarımı imkanları konusunda Kazakistan ile mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Akkaya'ya, Nur Sultan ziyaretinde YSK üyesi Kürşat Hamurcu eşlik ediyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Kazakistan Türkiye Güncel Haberler

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