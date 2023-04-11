Yozgat'ta YHT heyecanı yaşanıyor

YOZGAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Nisan ayı sonunda açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yozgat'ta vatandaşları heyecanlandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin Ramazan Bayramı ertesinde başlayacağını duyurmasının ardından Yozgat'ta vatandaşları heyecan sardı. Yüksek Hızlı Trenin kentin ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacağını düşünen vatandaşlar, seferlerin başlayacağı günü beklemeye koyuldu.

Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyonun bulunduğu YHT hattı, saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edildi. YHT ile Ankara ve Sivas arasındaki 603 kilometrelik mesafe 405 kilometreye düştü.

Gözümüz yollarda kaldı

Ankara-Sivas YHT Hattı'nın faaliyete geçtiği andan itibaren Yozgat'a pek çok değer katacağına inandıklarını söyleyen vatandaşlardan Murat Işık, "Çok güzel bir hizmet, devasa bir hizmet. Ankara'ya 3 saatlik mesafeyi 1 saate düşürecek. Bakan beyin açıklaması bizi zaten heyecanlandırdı. Mutlu olduk, dört gözle bekliyoruz. Treni bekliyoruz, gözümüz yollarda kaldı. Ankara'daki yakınlarımızı görmek için can atıyoruz" dedi.

Mutlu olduk

Vatandaşlardan Muammer Başkurt ise "Yapılan iş kötü olmaz, hem vatandaşımız hem esnafımız kazanır. Ulaşım yönünden çok güzel olur. Bir saatte Ankara'ya ailemizle gidip gezip geri geliriz. Yıllardır bu günü bekliyorduk. Mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Yıllardır bu günü bekliyorduk

Esnaf Mesut Akgün de yıllardır bu günü beklediklerini belirterek, "YHT'nin çok iyi olacağı kanaatindeyim. Bizler kırsal bölgedeyiz, malzeme tedarikinde, ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Sipariş verdiğimizde burada sevkiyat araç bulamıyoruz. Hızlı trenle gidip ürünlerimizi yerinde seçip alıp dönebileceğiz. Bugün Ankara'ya şahsi aracımızla gidip gelmemiz en azından bin lira masrafımız olacaktı. Hızlı trenin daha da cazip olacağını düşünüyorum. Sabah gidip malzemeyi alıp nakliyesini de ayarlayıp aynı gün içerisinde gelebileceğiz. İnşallah açılır vatanımıza, milletimize ve Yozgat'ımıza hayırlı olur" ifadelerine yer verdi.