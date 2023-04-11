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Yozgat'ta silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Yozgat'ta silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

100. Yıl Mahallesi TOKİ mevkisinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G, tabancayla A.E'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden A.E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli İ.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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