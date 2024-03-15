Yozgat'ta Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ta cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile aynı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.C.S. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?