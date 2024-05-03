Yozgat'ta 3 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sarıkaya ilçesinde hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama sucundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aranan M.Ş. ile silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, Çekerek ilçesinde ise hakkında sesli yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.A.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.