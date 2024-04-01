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Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan kazandı

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Yozgat Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kazım Arslan 16 bin 615, MHP adayı Ömer Açıkel 13 bin 723 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 97,87 )

-Arslan'ın öz geçmişi

Yozgat'ta 1959 yılında doğan Kazım Arslan, ilk, orta ve lise eğitimi Yozgat'ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Arslan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı.

Arslan, Keşan Sağlık Ocağı Tabipliği ve Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği, Sorgun İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Yozgat İI Sağlık Müdürlüğü ve serbest tabiplik görevlerinde bulundu.

1995 yılında Refah Partisinden Yozgat milletvekili seçilen Arslan, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı olan Yeniden Refah Partisinin adayı Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Kaynak: AA / Güncel

Kazım Arslan Yozgat Güncel Haberler

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