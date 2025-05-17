YÖK Başkanı Özvar, Halep Üniversitesine Ortak Doktora Programı Başlatacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şam'da imzalanan bilimsel işbirliği ve ortak üniversite protokolünün ardından Halep'i ziyaret ederek, Halep Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamaya yönelik Türkiye'de ortak doktora programlarının başlatılacağını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyet, Suriye'deki ilk durağı Şam'dan sonra Halep'i ziyaret etti.

Halep Üniversitesi Rektörü Muhammed Usama Radon ve fakülte dekanlarıyla bir araya gelen Özvar, Türkiye'deki yükseköğretim hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Özvar, Halep Üniversitesinden ayrılmasının ardından Halep Valisi Azzam el-Garib ile görüştü.

Görüşmelerde, Rektör Radon ve Vali Garib tarafından Özvar ile beraberindeki heyete şehri simgeleyen hediyeler takdim edildi.

Görüşmeler verimli geçti

YÖK Başkanı Özvar, Halep Valiliği binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 günlük ziyaretinde Türk ve Suriyeli üniversiteler arasında işbirliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.

Özvar, Suriye ile Türkiye arasındaki yükseköğretim ilişkilerini ele aldıklarını aktararak, iki gün önce Suriye Yükseköğretim Bakanı ile imzalanan protokolün, iki ülke üniversiteleri arasındaki kapsamlı işbirliğini kapsadığını söyledi.

Bu işbirliğinin, her iki ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak örnek bir model oluşturduğunu vurgulayan Özvar, Halep'in İslam medeniyetinin en önemli ticaret, sanayi ve ilim merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Halep Üniversitesine özel doktora bursları geliyor

Prof. Dr. Özvar, üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK olarak doktora burs programı başlatacaklarını açıkladı.

Türk üniversitelerinde, Halep Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda Suriyeli öğrencilerin doktora düzeyinde yetiştirilmesi için bir mutabakata varıldığını ifade eden Özvar, "Bu işbirliği, hem Halep Üniversitesine hem de doktora yapmak isteyen Suriyeli öğrencilere büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İki ülke üniversiteleri arasında özellikle tarım, veterinerlik ve teknik/mesleki eğitim alanlarında işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Özvar, Türkiye'nin köklü ve gelişmiş üniversitelerinde öğrenci yetiştirme konusunda ortak çalışmalara başlanacağını aktardı.

Ayrıca Halep'te Türkiye-Suriye ortak üniversitesine bağlı bir şube açılması yönünde Halep Valisi ve üniversite yönetimiyle istişarelerde bulunduklarını belirten YÖK Başkanı, bu adımın iki ülke arasında eğitim alanındaki entegrasyonu daha da ileriye taşıyacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye-Suriye eğitim iş birliği öğrencilerimiz için yeni fırsatlar doğuracak"?

?Halep Valisi Azzam el-Garib de imzalanan eğitim protokolünün Suriyeli öğrenciler için önemli müjdeler barındırdığını belirtti.

Garib, yapılan temaslar neticesinde iki ülke arasında imzalanan protokolün, hem Türkiye'de hem de Suriye'de bulunan Suriyeli öğrenciler için çeşitli kolaylıklar ve yeni imkanlar sunduğunu ifade etti.

Özellikle Türkiye-Suriye ortak üniversitesinin kurulmasının önemine değinen Garib, bu girişimin iki kardeş ülke arasındaki eğitim ilişkilerini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Garib, "Bu ziyaretin Halep ilindeki eğitim programları açısından da özel bir yeri olacağına inanıyoruz. Türkiye-Suriye eğitim işbirliği öğrencilerimiz için yeni fırsatlar doğuracak. Gelecek adına umutluyuz. Öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.