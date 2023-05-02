YÖK Başkanı Özvar 25 üniversiteye 'öncelikli alan misyonu' verilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 'Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi' kapsamında, 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölümprogramlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırılmıştır dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkan bölüm ve programların, yükseköğretim ekosistemi vasıtasıyla desteklenmesi; ulusal ölçekte nitelikli beşeri kaynağın geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel çıktıların artırılması amacıyla düzenlenen 'Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Prof. Dr. Özvar, YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın (ADEP) hayata geçirildiğini hatırlatarak, Sonraki süreçte, destek programının işleyişine ilişkin usul ve esaslar da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile koordinasyon içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olup üniversitelerimizle de paylaşılmıştır. Belirli uzmanlık alanlarında kendilerine çeşitli misyonlar yüklenmiş olan 23 araştırma üniversitesi, 22 bölgesel kalkınma odaklı üniversite, 3 sağlık bilimleri üniversitesi, 2 uygulamalı bilimler üniversitesi ve 2 güzel sanatlar üniversitesi bulunmaktadır. Bunun yanında, belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış bölüm ve programlarımız bulunmaktadır. Bu bölüm ve programlarımızın, yükseköğretim ekosistemimiz tarafından desteklenmesi; nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktıların artırılması için önemli olduğu açıktır dedi.

'KAYNAK 250 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI'

'Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi' kapsamında, öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarını belirlemek için YÖK Başkanlığı tarafından 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporu, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanlarının incelendiğini belirten Prof. Dr. Özvar, şöyle konuştu

Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi değerlendirmeye alınarak; bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren üniversite bölümleriprogramları 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu' çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölümprogramlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırılmıştır. Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında, 2022 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon aracılığıyla, her yıl yapılan performans değerlendirmesi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık olarak, araştırma projelerinde kullanılmak üzere kaynak tahsis edilmektedir. 2022 yılında bu kapsamda tahsis edilen toplam kaynak miktarı 100 milyon TL iken; 2023 yılında bu miktar, Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'in de önemli katkılarıyla, 250 milyon TL'ye çıkarılmıştır. (DHA)