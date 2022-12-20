YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (3)
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MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜYangın çıkan ormanlık alan Yoldaki araçlardan detaylar Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi Havadan ve karadan müdahaleler Yanan oranlık alandan detaylar (dron) Ekiplerin yangına...
MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangın çıkan ormanlık alan
Yoldaki araçlardan detaylar
Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi
Havadan ve karadan müdahaleler
Yanan oranlık alandan detaylar (dron)
Ekiplerin yangına müdahalesi
Hırmanlı Mahallesindeki bir otele sıçrayan yangın
Otel içinin kontrol edilmesi
Vatandaşların tahliye edilmesi
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Komandoların ineği kurtarması
İneğin ağaca bağlanması
Sarıkızdan detaylar
İtfaiye erlerinin yolda buldukları kaplumbağayı yangından uzağa taşıması
Yangında hasar gören alanların havadan görüntülenmesi
Gülnar orman yangınına çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle röportajlar
İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH, 96 YAŞINDA VEFAT ETTİ
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in arşiv görüntüleri
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm ilanının asılması
Ölüm ilanı sonrası üzülen insanlar
Westminster Abbey Kilisesi'nde çanların çalması
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından sarayın önünde toplanan insanlar
Gazete manşetleri
Windsor kalesine getirilen cenaze MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ (7 EYLÜL)
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını Silifke'yi de etkiledi. Alevlerin yaklaştığı Mersin-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle 8 Eylül'de kontrol altına alınan yangında 1500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü açıklandı.
İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH, 96 YAŞINDA VEFAT ETTİ (8 EYLÜL)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.