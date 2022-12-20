Üye Girişi
Haberi Paylaş

YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (3)

Güncel Haberler

MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜYangın çıkan ormanlık alan Yoldaki araçlardan detaylar Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi Havadan ve karadan müdahaleler Yanan oranlık alandan detaylar (dron) Ekiplerin yangına...

MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın çıkan ormanlık alan

Yoldaki araçlardan detaylar

Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi

Havadan ve karadan müdahaleler

Yanan oranlık alandan detaylar (dron)

Ekiplerin yangına müdahalesi

Hırmanlı Mahallesindeki bir otele sıçrayan yangın

Otel içinin kontrol edilmesi

Vatandaşların tahliye edilmesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Komandoların ineği kurtarması

İneğin ağaca bağlanması

Sarıkızdan detaylar

İtfaiye erlerinin yolda buldukları kaplumbağayı yangından uzağa taşıması

Yangında hasar gören alanların havadan görüntülenmesi

Gülnar orman yangınına çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle röportajlar

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH, 96 YAŞINDA VEFAT ETTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in arşiv görüntüleri

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm ilanının asılması

Ölüm ilanı sonrası üzülen insanlar

Westminster Abbey Kilisesi'nde çanların çalması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından sarayın önünde toplanan insanlar

Gazete manşetleri

Windsor kalesine getirilen cenaze MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ (7 EYLÜL)

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını Silifke'yi de etkiledi. Alevlerin yaklaştığı Mersin-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle 8 Eylül'de kontrol altına alınan yangında 1500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü açıklandı.

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH, 96 YAŞINDA VEFAT ETTİ (8 EYLÜL)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Kaynak: AA / Güncel

England Gülnar Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title