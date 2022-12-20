YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (3) Güncel Haberler MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜYangın çıkan ormanlık alan Yoldaki araçlardan detaylar Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi Havadan ve karadan müdahaleler Yanan oranlık alandan detaylar (dron) Ekiplerin yangına... MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Yangın çıkan ormanlık alan Yoldaki araçlardan detaylar Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi Havadan ve karadan müdahaleler Yanan oranlık alandan detaylar (dron) Ekiplerin yangına müdahalesi Hırmanlı Mahallesindeki bir otele sıçrayan yangın Otel içinin kontrol edilmesi Vatandaşların tahliye edilmesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Komandoların ineği kurtarması İneğin ağaca bağlanması Sarıkızdan detaylar İtfaiye erlerinin yolda buldukları kaplumbağayı yangından uzağa taşıması Yangında hasar gören alanların havadan görüntülenmesi Gülnar orman yangınına çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle röportajlar İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH, 96 YAŞINDA VEFAT ETTİ İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in arşiv görüntüleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm ilanının asılması Ölüm ilanı sonrası üzülen insanlar Westminster Abbey Kilisesi'nde çanların çalması İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından sarayın önünde toplanan insanlar Gazete manşetleri Windsor kalesine getirilen cenaze MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ (7 EYLÜL) Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını Silifke'yi de etkiledi. Alevlerin yaklaştığı Mersin-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle 8 Eylül'de kontrol altına alınan yangında 1500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü açıklandı. İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH, 96 YAŞINDA VEFAT ETTİ (8 EYLÜL) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Kaynak: AA / Güncel England Gülnar Mersin Güncel Haberler

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