Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yıldız Kız-Erkek Futbol Marmara Bölge Şampiyonası, Kırklareli'nde Atatürk Stadı'nda başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, katılan takımlara başarılar dileyerek centilmenlik vurgusu yaptı. Şampiyona 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yıldız Kız-Erkek Futbol Marmara Bölge Şampiyonası Kırklareli'nde başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende, müsabakalara katılan takımlara başarılar diledi.

Karşılaşmaların centilmenlik içerisinde geçeceğine inandığını ifade eden Babuşcu, şampiyonada dereceye giren takımların bir üst aşamada mücadele etme hakkı elde edeceğini kaydetti.

Müsabaka, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Belediye Başkanı Bulut, iftar programına katıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Bulut, Ülkü Ocakları İl Başkanlığında düzenlenen programda, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içinde yaşamanın mutluluğunu hissettiğini ifade eden Bulut, bu mübarek ay da bol bol dua edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ezanın okunmasının ardından dua edilerek oruçlar açıldı.

İftarın ardından Bulut, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı İbrahim Yücepur'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

