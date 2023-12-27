Yılbaşında Beslenme ve Şok Diyetler Hakkında Uyarılar

Sosyal, kültürel ve psikolojik faktörlerin diyet alımlarında önemli etkenler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, "Yılbaşı akşamı gibi özel günlerde yiyecek ve içecek tüketimimizin rutin miktarların üzerinde olması da alışılageldik bir durumdur. Bu noktada kaçınmamız gereken en önemli şey yılbaşı akşamı fazlaca besin tüketeceğimizi önceden kabul ederek öncesi ve sonrası besin alımımızı aşırı kısıtlamaktır. Yılbaşı akşamı fazla besin tüketeceğine önceden şartlanmak, gerçekten canımız istemese de tok olsak da gereksiz yere tüketime neden olabilir. Yılbaşı akşamı çok yiyeceğinizi düşünerek gün içinde kendinizi aç bırakmayın" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yılbaşında beslenme ve sonrasında yapılan şok diyetler ve detokslarla ilgili uyarılarda bulundu.

AŞIRIYA KAÇILMADIĞI SÜRECE TELAFİ EDİLEBİLİR

Aşırı tüketimin ardından yılbaşı akşamını telafi çabalarının geldiğine işaret eden Doç. Dr. Bakır, "Telafi edebilmek adına öncesinde, gün içinde fazlaca kısıtlı beslenmek, akşam yemeğinde aşırı beslenmeyle sonuçlanabilir. Yılbaşı öncesi gün içinde küçük ve sık öğünler yapın. Bu öğünlerinizde mümkün olduğu kadar sağlıklı karbonhidratlara -tam tahıllar, taze sebze ve meyveler- ve proteinlere -yarım yağlı süt ürünleri- yer verin. Aşırıya kaçılmadığı sürece, bir gün için olağanın üzerinde porsiyon miktarları çok kabul edilebilir ve kolaylıkla telafi edilebilir. Bir öğünde aşırı tüketim sadece ağırlık artışı riski ile ilişkilendirilmemeli, metabolik ve fizyolojik olarak çok daha tehlikeli sonuçları olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır" diye konuştu.

YEMEĞİNİZİ TEK TABAKLA SINIRLANDIRIN

Yılbaşı öncesi gün içinde sık sık, hafif öğünlerle beslenmenin, akşam kontrolsüz beslenmenin önüne geçeceğini anımsatan Doç. Dr. Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşı akşam yemeğinin tek tabak ile sınırlandırılması, tüketilecek tüm besinlerin tek seferde tabağa alınması kontrolü sağlayacaktır. Tabağın yarısında sebze yemekleri ve salataya yer verilmesi sağlıklı bir tabak oluşturmamızı kolaylaştıracaktır. Yılbaşı gecesi fazlaca besin tüketildiyse sonrasında telafi yöntemi olarak aç kalmak, sadece sıvı veya tek bir besin grubundan tüketmek yine istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Onun yerine yılbaşı günü olduğu gibi ertesi gün de hafif ve sık öğünlerle beslenmek, takip eden günlerde rutin düzeninize ve ağırlığınıza dönmenize yardımcı olacaktır. Yılbaşı ertesi kendinizi aç bırakmayın, şok diyet/detoks gibi girişimlerden kaçının. Yılbaşı ertesi bol su için, basit şeker ve fazla tuz alımından kaçının. Yılbaşı ertesi rutin tüketimlerinizdeki porsiyonları azaltabilirsiniz ancak öğün atlamayın. Telafi edici davranışlar yerine olağan düzeninize devam edin. Yılbaşı öncesi veya sonrası çok az yemek, şok diyet veya detoks adı altında kısıtlayıcı beslenmek gibi davranışlar kısıtlayıcı/telafi edici davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu davranışlar yaşamınız boyu sizi etkileyebilecek olan yeme davranışı bozukluklarını tetikleyebilir."