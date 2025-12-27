Yılbaşı öncesi Kadıköy'deki Milli Piyango bayilerinde yoğunluk

YILBAŞI yaklaşırken Kadıköy'de Milli Piyango bayileri ve seyyar satıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl büyük ikramiyenin 800 milyon TL ve tamamının dağıtım garantili olması, biletlere olan ilgiyi artırdı. Bayiler, özellikle son günlere girildikçe satışların daha da artmasını bekliyor.

Yılbaşı yaklaşırken Kadıköy'de Milli Piyango bayilerinde hareketlilik arttı. Büyük ikramiyenin bu yıl da dağıtım garantili olarak 800 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklanması hem sabit hem de gezici bayilerde yoğunluğa neden oldu. Yaklaşık 18 yıldır Kadıköy'de Milli Piyango bayiliği yaptığını belirten Tuncay Karamehmetoğlu, bu yıl satışların geçen yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi. Dağıtım garantili rekor büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını ifade eden Karamehmetoğlu, "Geçen senelerde de satışlar güzeldi ama bu yıl biraz daha artış var. İnsanlar bileti bir umutla alıyor ve karşılığını bulmak istiyor. Son günlere yaklaştıkça satışların daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

'İKRAMİYENİN TAMAMININ DAĞITILACAK OLMASI İLGİYİ ARTIRDI'

En çok tercih edilen bilet türünün çeyrek bilet olduğunu belirten Karamehmetoğlu, yarım ve tam bilet satışlarının da düzenli şekilde devam ettiğini söyledi. Rekor ikramiyenin dağıtım garantili olmasının vatandaşlarda güven oluşturduğunu vurgulayan Karamehmetoğlu, "İkramiyenin tamamının dağıtılacak olması insanları daha rahat alıma yönlendiriyor. Kişiler daha çok güvenerek alıyorlar. Bize satış olarak yansıyor. Biz de bu konuda memnunuz. Televizyon reklamları ve görsellerle birlikte dağıtım garantisi ilgiyi daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

Satışların şu anda iyi gittiğini ifade eden Karamehmetoğlu, "İnşallah herkes aldığı biletin karşılığında bir mutluluk bulur. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve yeni bir başlangıç getirmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

'ÇEYREK BİLETLER NEREDEYSE TÜKENDİ'

Yaklaşık 10 yıldır gezici bayi olan Resul Zorba ise bu yıl taleplerin geçen yıllara göre çok daha yoğun olduğunu söyledi. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını ifade eden Zorba, "Bu sene taleplerimiz çok arttı. Şu anda çeyrek biletler neredeyse tükenmiş durumda. Büyük ikramiye 800 milyon TL ve bu insanlar için büyük bir hayal. Biletlerimiz tükenmek üzeredir. Eğer geç kalan varsa da son biletlerini alsınlar" dedi.

Büyük ikramiyenin dağıtım garantili olmasının vatandaşların ilgisini artırdığını aktaran Zorba, "Örneğin müşteri bir çeyrek bilet aldı. Üç tane satılmadı, biri satılmış olsa bile, o tek çeyrek bilet 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamını kazanabiliyor. Tam bilet alma zorunluluğu olmadan, çeyrek biletle de büyük ikramiyeyi kazanmak mümkün. Bu uygulama yarım biletler için de geçerli. Satışlarımız oldukça iyi, biletlerimiz tükenmek üzere. Herkese bol şanslar diliyorum, mutlu yıllar diliyorum. Şanslarını denemek isteyenleri bayimize bekliyoruz" diye konuştu.

'EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇEYREK BİLET OLUYOR'

Gezici bayi olan Nari Coşar da yaklaşık 20 yıldır seyyar Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek yılbaşı satışlarının bu yıl oldukça iyi gittiğini söyledi. Coşar, "Satışlarımız güzel gidiyor. Biletlerimiz bitti. En çok tercih edilen bilet çeyrek bilet oluyor. Gençten yaşlıya herkes çeyrek bilet alabiliyor, bu yüzden en çok o satılıyor" dedi.

Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olmasının vatandaşlarda büyük heyecan yarattığını dile getiren Coşar, "ikramiyenin dağıtım garantili olması insanların güvenini artırdı. 'Bu sefer mutlaka birine çıkacak' diyorlar. Bir kişinin kazanması bile insanlar için yeterli oluyor, bu da talebi artırıyor" ifadelerini kullandı.

'SON GÜN BİLET KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Satışların yılbaşına kadar daha da artmasını beklediğini belirten Coşar, "Ben son gün bilet kalmayacağını düşünüyorum. O yüzden vatandaşlarımız son güne bırakmasın, biletlerini erkenden alsın. İnsanlar bilet seçerken doğum tarihini, evlilik yıldönümünü, çocuğunun doğum tarihini seçiyor. Bizim işimiz zorlaşıyor ama onlara istediklerini veriyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKARSA ÖĞRENCİLERE YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

Hayatında ilk kez Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Zehra Koç, "800 milyon TL çıkarsa önce borçlarımı ödemek istiyorum. Ardından maddi durumu olmayanlara, özellikle öğrencilere yardım etmek en büyük hayalim. Sokakta kalan vatandaşlarımıza da destek olmak isterim" dedi.

Daha önce hiç bilet almadığını ifade eden Koç, bu yıl şansını denemek istediğini aktararak "Hayatımda ilk defa bilet aldım, bakalım kısmet" ifadelerini kullandı.

'BU SENE ŞANSIMI ÇOK BOL GÖRÜYORUM'

Ali Araz yılbaşı için bir tane çeyrek bilet aldığını dile getirerek "Bir umut işte. Çıkarsa iyi olur, çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Daha önce de her sene bilet alıyordum. Ufak tefek ikramiyeler çıktı ama büyük bir şey çıkmadı. Çıkarsa buradan gidip başka bir yerde yaşamak, burada da bir tane ev almak daha mantıklı geliyor. Bu sene şansımı çok bol görüyorum" diye konuştu.

'BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKARSA YURT DIŞINA EĞİTİME GİDECEĞİM'

Çeyrek bilet alan Ali Yıldız da "Büyük ikramiye bana çıkarsa çocuklarımın eğitimi için kullanmayı düşünüyorum. Bu kadar büyük ikramiye çıkarsa beni burada bulamazsınız. Yurt dışına eğitime giderim. Arada bir alıyorum. Büyük hayallerimiz yok. Çıkarsa oturur planını yaparız" dedi.