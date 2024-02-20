Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Futsal Takımı İl Birincisi Oldu

Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliğini kazanan Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futsal takımı, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci'yi ziyaret etti.

Kaymakam Cebeci, 13-16 şubat tarihleri arasında Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliği elden eden Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futsal takımını ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile beden eğitimi öğretmeni Taner Avcı'yı makamında kabul etti.

Takımı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Cebeci, öğrencilerin başarılarının daim olmasını diledi.