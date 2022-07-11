Yeşilırmak'ın sevimli misafirleri: Pelikan sürüsü ilk kez görüldü - Haberler

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Yeşilırmak'ın sevimli misafirleri: Pelikan sürüsü ilk kez görüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Afrika'dan Anadolu'ya binlerce kilometre uçarak göç eden ak pelikanlar Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ı mesken tuttu.

Afrika'dan Anadolu'ya binlerce kilometre uçarak göç eden ak pelikanlar Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ı mesken tuttu. 50'ye yakın sayıdaki pelikan sürüsü ilçede ilk defa görüldü.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Yaklaşık 1,5 aydan beri ilçemizde ilginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız. Ak pelikan olarak bilinen pelikan türü kuşlarımız Yeşilırmak Nehri'nin farklı bölgelerinde, kenarlarında buralarda konakladılar. Hakikaten bizim için ilginç" dedi.

Sevimli kuşların ilçelerinde konaklamasından memnun olduklarını anlatan Öztürk, "Kuşlarımızın sayılarının 50'ye yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu büyük bir rakam aslında. Pelikanın sürüler halinde 50 tane hareketli bir alan içerisinde göçüyor olmaları ciddi bir rakamı da ifade ediyor" diye konuştu.

(Serdoğan Sıvacı - Murat Çelik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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