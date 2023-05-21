Yeşile bürünen Kütahya'dan ilkbahar manzarası

KÜTAHYA - Kütahya'da ilkbaharla birlik yeşile bürünen tarihi yapılar, çiçek açan ağaçlar ve kentin simgeleri seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tarihi konukların bulunduğu Germiyan Sokak ve Maltepe Mahallesi'ndeki Çini Camii'nin yeşile bürünmüş hali, seyrine doyum olmayan bir görüntü sunuyor. 'Şehrin kalbi' olarak adlandırılan Hisar Kalesi'ndeki tarihi burçlar da ilkbaharın güzelliğinden nasibini almış durumda. Burçların havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Zafer Meydanı'nda şehrin simgesi Çinili vazo ve çeşmeler de bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Kütahya'nın dört bir yanının ilkbaharla birlikte güzel görüntülere sahne olduğunu belirten vatandaşlar, "İlkbahar bu şehre gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların yeşil ve çiçeklerle kaplı durumu kartpostallık görüntüler oluşturuyor, insan izlemeye doyamıyor" dediler.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Türkiye'de en fazla ormanlık ve yeşil alana sahip beşinci il olduğunu açıkladı.