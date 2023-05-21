Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Yeşile bürünen Kütahya'dan ilkbahar manzarası

Güncel Haberler

Yeşile bürünen Kütahya'dan ilkbahar manzarası Kütahya'da ilkbaharla birlik yeşile bürünen tarihi yapılar, çiçek açan ağaçlar ve kentin simgeleri seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Yeşile bürünen Kütahya'dan ilkbahar manzarası

KÜTAHYA - Kütahya'da ilkbaharla birlik yeşile bürünen tarihi yapılar, çiçek açan ağaçlar ve kentin simgeleri seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tarihi konukların bulunduğu Germiyan Sokak ve Maltepe Mahallesi'ndeki Çini Camii'nin yeşile bürünmüş hali, seyrine doyum olmayan bir görüntü sunuyor. 'Şehrin kalbi' olarak adlandırılan Hisar Kalesi'ndeki tarihi burçlar da ilkbaharın güzelliğinden nasibini almış durumda. Burçların havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Zafer Meydanı'nda şehrin simgesi Çinili vazo ve çeşmeler de bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Kütahya'nın dört bir yanının ilkbaharla birlikte güzel görüntülere sahne olduğunu belirten vatandaşlar, "İlkbahar bu şehre gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların yeşil ve çiçeklerle kaplı durumu kartpostallık görüntüler oluşturuyor, insan izlemeye doyamıyor" dediler.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Türkiye'de en fazla ormanlık ve yeşil alana sahip beşinci il olduğunu açıkladı.

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Güncel

Maltepe Mahallesi Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title