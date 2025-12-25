Adana -'Yeşil Dönüşüm Projesi yapı sektöründe hayati bir önem taşıyor'

DOĞU Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı'nın hayati önem taşıdığını belirtti. Karslıoğlu, "6 Şubat 2023 tarihi bizleri yeni projelerde bilimsel kurallara göre çalışmaya adeta zorluyor. Bu durum sektörün geleceği açısından ve vatandaşların güvensiz, tabut gibi evlerden kurtulması için önemli bir adım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı, bu günlerde yapı sektörünün en önemli başlıklarından biri haline geldi. Yeşil dönüşüm, binalarda enerji verimliliğini artırmak, doğal kaynakları korumak, karbon salınımını azaltmak ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmaları kapsıyor. Proje kapsamında; yalıtım uygulamaları, akıllı ev sistemleri, yağmur ve gri suyun geri kazanımı gibi yöntemlerle hem çevresel etkilerin azaltılması hem de uzun vadede daha ekonomik ve güvenli yapılaşmanın sağlanması hedefleniyor.

'YENİ PROJELER BİLİM VE FEN KURALLARINA GÖRE UYGULANACAK'

Projenin önemine ilişkin değerlendirmede bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, depremin yeşil dönüşüm açısından bir milat niteliği taşıdığını ifade etti. Karslıoğlu, "Bu projelerde hem yalıtım çalışmaları hem de binaların akıllı ev sistemleriyle donatılması hedefleniyor. Örneğin yağmur suyunun boşa gitmeden rezervuarlarda veya banyolarda kullanılabilmesi sağlanıyor. Ayrıca dış cephe yalıtımlarına özen gösteriliyor. Yeni projelerimizde binaların çatılarına enerji üretim sistemleri de ekleniyor. Bu da gösteriyor ki artık yeni projeler bilim ve fen kurallarına göre uygulanacak. Teknik donanımı güçlü müteahhitlerden oluşan bir işveren kitlesi ortaya çıkacak" dedi.

'6 ŞUBAT BİR MİLAT OLDU'

6 Şubat depremlerinin projelendirme açısından bir milat niteliği taşıdığını aktaran Karslıoğlu, yapılarda hayati bir önem taşındığını aktardı. Karslıoğlu, "6 Şubat 2023 tarihi ise bizleri yeni projelerde bilimsel kurallara göre çalışmaya adeta zorluyor. Bu durum sektörün geleceği açısından ve vatandaşların güvensiz, tabut gibi evlerden kurtulması için önemli bir adım. '6 Şubat bir milat mı oldu' kesinlikle evet. Bu tarihten sonra sektörde herkesin şapkasını önüne koyup nerede yanlış yapıldığını görmesi gerekiyor. Sektördeki sorumluluğu sadece bir firmaya yüklemek doğru değil. Projeye imza atan teknik ekiplerden yerel yöneticilerin yetersizliklerine kadar çeşitli nedenlerle yıkımlar yaşandı. Hem yer seçimi hem imar konularında yeni sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. İnşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak artık her şeyin muntazam olacağını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyoruz" diye konuştu.

'YEREL YÖNETİMLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Projelendirme çalışmalarında yerel yönetimlerin desteğini beklediğini aktaran Karslıoğlu, şunları aktardı;

"Yerel yönetimlere de önemli görevler düşüyor. Yönetici koltukları sadece masada oturma yeri değildir; sahaya inmeleri, imar konularını gözden geçirmeleri gerekir. İmar komisyonlarında çalışanların sahada aktif olması şarttır. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşümün öncülüğünü yapmaları gerekiyor. Birçok belediyede imar gibi şirketler var. Bu şirketlerin; itfaiyenin, ambulansın hatta polisin bile girmekte zorlandığı mahallelere çözüm üreterek kentsel dönüşümü sağlaması önemli. Yerel yöneticiler sahada olmalı ve firmalara öncülük etmelidir. Firmalar doğal olarak kara bakar ve sermayesi ölçüsünde hareket eder. Ancak yerel yönetimler sosyal devlet anlayışı gereği, bağlı oldukları ilçelerin vatandaşlarına güvenli barınma sağlamakla yükümlüdür."

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,