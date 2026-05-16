Bakanlıktan 'yeşil bina' düzenlemesi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda 'yeşil bina' üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2 yeni düzenleme hayata geçirildi. 'Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği' ile 'Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ' güncellendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemelerle ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz" dedi.

'YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ BELGESİ' ZORUNLU HALE GELİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için 'Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi' zorunlu hale getirilirken, bu belgeleri düzenleyecek enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve yetki şartları da yeniden belirlendi. Değişikliğe göre; 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi' ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'nin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.

BİNANIN TÜM SÜREÇLERİNDEKİ EMİSYONLARI HESAPLANACAK

Bina Yaşam Döngüsü Analizi ile binaların kullanım sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları ile birlikte, ham madde temininden başlayarak tüm nakliye süreçleri dahil; inşaat, kullanım ve işletme, bakım, onarım, değişim, yenileme ve tadilat, yıkım, atık işleme ve bertaraf ile varsa yeniden kullanım, geri kazanım ve enerji ihracı süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Analizler BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.

'DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ' UYGULAMASI DA DEVREDE

Yönetmelik ile ayrıca işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getirildi. Buna göre; Enerji Kimlik Belgesi'nde sera gazı emisyon sınıfı en az 'B', enerji performans sınıfı ise en az 'C' olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

UZMANLARA YENİ EĞİTİM VE YETKİ ŞARTI

'Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ'de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni ve Düşük Karbonlu Bina Belgesi'ni kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken, mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlar ise bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı