Yerli Tohumun Gücü: Üreticilere Davet

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, üreticileri yerli tohum kullanmaya davet etti.

Alkayış yazılı açıklamasında, yerli tohumun Türkiye'nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yerli tohumun önemine işaret eden Alkayış, şunları kaydetti:

"Yerli tohum, güçlü tarımın ve bağımsız Türkiye'nin teminatıdır. AK Parti iktidarlarımız döneminde tohumculuk alanında atılan adımlar, sadece üretim politikası değil aynı zamanda ülkemizin tarımsal bağımsızlığını, gıda güvenliğini ve çiftçimizin alın terini koruma mücadelesidir. Tohum, sadece toprağa düşen bir tane değil, bir milletin geleceğe dair umududur. Tarımda sürdürülebilirlik, ancak yerli üretim ve güçlü ar-ge yatırımlarıyla mümkündür. AK Parti olarak bu alandaki yatırımları artırmaya, üreticimizi desteklemeye ve ülkemizi tohumda tamamen yerli ve milli bir yapıya kavuşturmaya kararlıyız."