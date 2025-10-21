Haberler

Yerli Tohumun Gücü: Üreticilere Davet

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, yerli tohum kullanımının Türkiye'nin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti ve üreticilere bu konuda destek çağrısında bulundu.

Yerli tohumun önemine işaret eden Alkayış, şunları kaydetti:

"Yerli tohum, güçlü tarımın ve bağımsız Türkiye'nin teminatıdır. AK Parti iktidarlarımız döneminde tohumculuk alanında atılan adımlar, sadece üretim politikası değil aynı zamanda ülkemizin tarımsal bağımsızlığını, gıda güvenliğini ve çiftçimizin alın terini koruma mücadelesidir. Tohum, sadece toprağa düşen bir tane değil, bir milletin geleceğe dair umududur. Tarımda sürdürülebilirlik, ancak yerli üretim ve güçlü ar-ge yatırımlarıyla mümkündür. AK Parti olarak bu alandaki yatırımları artırmaya, üreticimizi desteklemeye ve ülkemizi tohumda tamamen yerli ve milli bir yapıya kavuşturmaya kararlıyız."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
