Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci zehirlendi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki bir okulda, Yerli Malı Haftası etkinliğinde yiyeceklerden zehirlenen 9 öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

?Olay, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri birlikte yemeye başladı. Ancak, bir süre sonra bazı öğrencilerin fenalaştığını fark eden öğretmenleri durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yedikleri yiyeceklerden zehirlendikleri belirlenen 9 öğrenciyi Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisine başlanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.