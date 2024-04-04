Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sanık Serhat Koçu'nun, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koçu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.

Söz alan sanık avukatı beklenen raporun suça etkisi olmadığını savunarak, müvekkilinin öldürmeye teşebbüs etmediğinin tanık ifadelerinde sabit olduğunu savundu.

Müvekkilinin ailesinin İstanbul'da yaşadığını, 17 aydır tutuklu olduğunu anlatan avukat, Koçu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Koçu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık 2022'de, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Boğazını sıktığı Yılmaz'ı 4 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Serhat Koçu, Bolu'da yakalanmasının ardından getirildiği Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle öfke ve kin beslediği Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket ettiği" belirtilen sanık hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep ediliyor.