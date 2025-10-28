Yeniden Refah Partisi'nden Tarihi Kongre Duyurusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "3. Olağan Büyük Kongre'miz sadece Milli Görüş tarihinin değil, tüm siyasi partilerin tanıklık ettiği en büyük siyasi parti kongresi ve siyasal buluşma olacak." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin, Ankara'da 16 Kasım'da yapılacak 3. olağan büyük kongresine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Kılıç, "'Uyanış, Diriliş ve Şahlanış Kongresi' olarak adlandırdığımız kongremizi inşallah Türkiye genelinden 100 bin kişilik bir katılımla gerçekleştireceğiz. 3. Olağan Büyük Kongre'miz sadece Milli Görüş tarihinin değil, tüm siyasi partilerin tanıklık ettiği en büyük siyasi parti kongresi ve en büyük siyasal buluşma olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin acilen gıda enflasyonunu kontrol altına alması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Hububata, bakliyata, ete, süte, yumurtaya, peynire herkesin kolaylıkla ulaşabileceği tarım politikaları için artık daha fazla geç kalınmamalıdır. Vatandaş gübre alamıyor, duyan yok. Mazot zamları köylünün cebini yakıyor, duyan yok. Zirai donlar mahsulü yakmış, zarar büyük, gören yok. Zirai ilaçlara, gübreye ulaşılamıyor, gören yok. Kahverengi kokarca işgali var, gören yok. Bakan var, gören yok. Bu durum sürdürülebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütlerinin silahlarını bırakmasından memnuniyet duyarız"

Kılıç, bir gazetecinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan futbol hakemlerine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"İki hafta önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu'nu göreve davet etmiştim. Sağ olsun çağrımıza kayıtsız kalmadı. Açıkladığı rakamlar vahim. Olay, ağır cezalık bir olaydır. Hacıosmanoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonunu tebrik ediyorum. Bedeli neye mal olursa olsun, sonu kime dokunursa dokunsun, gözünü daldan budaktan sakınmadan bu işin sonuna kadar gitmesini kendilerine tavsiye ediyorum."

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruya ise Kılıç, "Elbette PKK'nın ve bütün terör örgütlerinin silahlarını bırakmasından memnuniyet duyarız. Ama zaten Türkiye hem sınır içinde hem sınır ötesinde terörle mücadele etmiştir. Irak'taki, Suriye'deki terör örgütü faaliyetleri, Türkiye'deki terörist faaliyetleriyle birlikte sona ermelidir. Terör tüm hücreleriyle ve bütün şubeleriyle bölgeden silinmelidir. PKK ile birlikte PYD de, YPG de, KCK da bütün varlığını tasfiye etmeli ve silahlarını devlete devretmelidir." cevabını verdi.