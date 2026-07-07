Haberler

Yeni Zelanda, Yakıt Güvenliğini Artırmak İçin Stratejik Dizel Rezervini Devreye Aldı

Yeni Zelanda, Yakıt Güvenliğini Artırmak İçin Stratejik Dizel Rezervini Devreye Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda hükümeti, küresel tedarik risklerine karşı Northland bölgesindeki Marsden Point tesisinde 93 milyon litre kapasiteli stratejik dizel yakıt rezervini hizmete açtı. Proje için 21,6 milyon Yeni Zelanda doları tahsis edildi.

Arşiv fotoğrafında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir benzin istasyonu görülüyor, 11 Mart 2022. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)

WELLİNGTON, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, devam eden küresel tedarik risklerine karşı ülkenin yakıt güvenliğini artırmak amacıyla Northland bölgesindeki Marsden Point tesisinde bulunan yeni bir stratejik dizel yakıt rezervini devreye aldığını duyurdu.

Hükümetten salı günü yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçen yenilenmiş iki depolama tankı, yaklaşık 93 milyon litre dizel yakıt depolama kapasitesine sahip. Projeye üç aydan biraz fazla bir süre önce Bölgesel Altyapı Fonu'ndan 21,6 milyon Yeni Zelanda doları (12,31 milyon ABD doları) tahsis edilmişti.

Maliye Bakanı Nicola Willis, depoların tamamlanıp hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Ortadoğu'daki gerilimler bir ölçüde hafiflemiş olsa da küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığı sürüyor. Yeni Zelanda'nın gelecekteki olası kesintilere karşı hazırlıklı olması kritik önem taşıyor" dedi.

Dizel yakıtın yük taşımacılığı, tarım ve inşaat sektörlerindeki rolüne dikkat çeken Willis, "Dizel yakıt, Yeni Zelanda'nın yoluna devam etmesi için temel önemde" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yaklaşık 90 milyon litre dizel yakıt rezervinin tedarik ve yönetimine yönelik rekabetçi ihaleyi akaryakıt perakende şirketi Z Energy'nin kazandığı belirtildi. Stokun mülkiyeti ve yönetiminin şirkete ait olduğu, ancak tedarik kesintisi yaşanması halinde rezervin piyasaya sunulmasına hükümetin karar vereceği ifade edildi.

Açıklamada, ilk dizel yakıt sevkiyatının tesise ulaştığı, ikinci sevkiyatın ise bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Beştepe'de tarihi görüşme! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler geldi
Beştepe'de F-35 sorusu: Trump 'Neden olmasın' dedi, Erdoğan 'Sözünü aldık' karşılığını verdi

Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayiinin NATO Zirvesi'ndeki hedefini Haberler.com'a açıkladı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci Haberler.com'a açıkladı
Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi

Dünya Kupası'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi
Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün

Tanju Özcan’ın yargılandığı davada ikinci gün
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti

Başbakan, NATO zirvesinden önce İstanbul turu attı