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Yeni Zelanda liselere yeni mesleki dersler getiriyor

Yeni Zelanda liselere yeni mesleki dersler getiriyor
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WELLİNGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda, öğrencileri geleceğin mesleklerine daha iyi hazırlamak ve kritik sektörlerdeki işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla sektörlerle işbirliği içinde liselere yönelik hazırlanan yeni dersleri duyurdu.

WELLİNGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda, öğrencileri geleceğin mesleklerine daha iyi hazırlamak ve kritik sektörlerdeki işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla sektörlerle işbirliği içinde liselere yönelik hazırlanan yeni dersleri duyurdu.

Eğitim Bakanı Erica Stanford perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu dokuz yeni dersin yeni nesil imalat, uygulamalı akıllı sistemler, inşaat ve yapı çevresi, enerji ve altyapı, mühendislik teknolojisi, gıda ve lif sistemleri, sağlık ve bakım hizmetleri, konaklamada yiyecek ve içecek ve turizm alanlarını kapsadığını duyurdu.

2029 yılından itibaren 12. ve 13. sınıf öğrencileri için müfredata girecek derslerin, sektörle işbirliği içinde geliştirildiğini belirten Stanford, bu adımla öğrencilere uygulamalı ve sahaya yönelik beceriler kazandırılırken, "üniversiteye, zanaat ve teknik mesleklere, eğitime veya iş gücüne geçiş yollarının" da desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Yeni derslerin İngilizce ve matematik gibi geleneksel derslerle eşit statüde olacağını aktaran Stanford, bu derslerin ulusal lise yeterlilik değerlendirmelerine dahil edileceğini kaydetti.

Ekonomik Büyüme Bakanı Nicola Willis ise 2026 bütçesinden "öğrencilerin talep ettiği ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu uygulamalı yeterlilikleri" geliştirmek amacıyla 15 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 8,83 milyon ABD doları) tahsis edildiğini bildirdi.

Büyüyen bir ekonominin Yeni Zelandalı gençler için daha fazla fırsat sunacağını vurgulayan Willis, yeni derslerin enerji, inşaat, mühendislik, gıda ve lif, sağlık ve turizm sektörlerine kolay geçiş sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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