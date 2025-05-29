Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nepal'de Görüşmelerde Bulundu

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nepal'de Görüşmelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Nepal'i ziyaret etti. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iklim eylemi gibi konular ele alındı. Ayrıca, turizm ve ticaretin artması için Hava Hizmetleri Anlaşması imzalanacağı bildirildi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Nepal'e ilk ziyaretinde Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile bir araya geldi.

Peters, X hesabından yaptığı açıklamada, Nepal'in başkenti Katmandu'da Oli ve Deuba ile görüşmesinde Yeni Zelanda'nın, Güney ve Güneydoğu Asya'daki ilişkilerini geliştireceğini belirtti.

Görüşmede güvenlik alanındaki bölgesel ve küresel ortak çıkarların ele alındığını aktaran Peters, çok taraflılığa bağlılığın ve kurallara dayalı uluslararası sistemi korumak için birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığını kaydetti.

Peters, ülkesinin, Nepal ile en uzun süreli ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu, iklim eylemine olumlu katkılarının takdir edildiğini bildirdi.

Ülkenin Yeni Zelanda'nın Global Green Growth Enstitüsüne yaptığı 15 milyon Yeni Zelanda doları (1,4 milyon dolar) tutarındaki katkıdan yararlanabileceğini belirten Peters, küresel ticaret ve ekonomik sistem üzerindeki çoklu baskıları ve ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını da görüştüklerini kaydetti.

Peters, turizm ve ticaretin büyümesini desteklemek üzere Yeni Zelanda ile Nepal arasında yakın gelecekte "Hava Hizmetleri Anlaşması" imzalanması hedefinin ele alındığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.