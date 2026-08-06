Yeni Zelanda'da Soğuk Hava Elektrik Talebini Rekor Kırdırdı

WELLINGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da ülke genelini etkileyen dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik talebi perşembe günü üst üste ikinci kez rekor seviyeye ulaştı. Ulusal elektrik şebekesi işletmecisi Transpower, artan enerji kullanımının elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı.

Transpower'ın verilerine göre, perşembe sabahı ortalama elektrik talebi 7.415 megavata yükselerek bir gün önce kaydedilen 7.247 megavatlık rekoru 168 megavat aştı. Bu artışın, Yeni Zelanda'nın nüfus bakımından dördüncü büyük kenti Hamilton'ın elektrik tüketimine yaklaşık olarak eşdeğer olduğu belirtildi.

Transpower CEO'su James Kilty yaptığı açıklamada, ülke genelinde özellikle Kuzey Adası'nın kuzey kesimlerinde etkili olan çok soğuk hava koşullarının, düşük rüzgar seviyeleriyle birleşerek elektrik sistemini ciddi baskı altına aldığını belirtti.

Kilty, "Bu gece ve özellikle yarın sabah, benzer düzeyde elektrik talebi beklediğimiz için soğuk hava koşullarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Rekor elektrik talebi, Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının etkili olduğu dönemde kaydedildi. Auckland, perşembe günü son beş yılın en soğuk gününü yaşadı. Dondurucu soğuklar ülkenin bazı bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkilerken, Güney Adası'ndaki Dunedin'de trafik sorunlarına, başkent Wellington'da ise nadir görülen kar yağışlarına yol açtı.

Soğuk hava, evleri ısıtma maliyetlerine ilişkin endişeleri de artırdı. Consumer NZ, elektrik faturalarının gıda ve market alışverişinden sonra Yeni Zelandalıların ikinci en büyük mali endişesi haline geldiğini ve konut masraflarını geride bıraktığını belirtti.

Kaynak: Xinhua