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Yeni Zelanda Büyükelçisi Gençlerbirliği Kulübünü Ziyaret Etti

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Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti. Büyükelçi, kulüp tesislerini gezdi ve kulüp tarihi hakkında bilgi aldı. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Coulson-Sinclair'e kulüp forması hediye etti.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Coulson-Sinclair, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tesisleri gezen Coulson-Sinclair, daha sonra genel menajer Ali Ekber Düzgün'ün kulüp tarihi ve sporcu gelişimini anlattığı sunuma katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sungur, Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyete Gençlerbirliği forması hediye etti.

Gençlerbirliği'ne yeni sezonda başarılar dileyen Coulson-Sinclair, misafirperverlikleri için başkan Osman Sungur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlerbirliği Ankara Diplomasi Spor Güncel Haberler

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