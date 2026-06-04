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Selçuk Özdağ'dan Kamu Bankası Kredileri İçin Denetim Teklifi

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamu bankalarından kullandırılan yüksek tutarlı krediler ve yapılandırılan borçların TBMM tarafından denetlenebilmesi için kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı. Özdağ, 'banka sırrı' gerekçesiyle Meclis denetiminin engellenemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamu bankalarından kullandırılan yüksek tutarlı krediler ve yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin TBMM denetiminin güçlendirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, kamu bankalarından kullandırılan krediler, yapılandırılan borçlar ve geri ödeme süreçlerine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Özdağ, kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren bankaların kullandırdığı kredilerin nasıl denetlendiği, bu kredilerin geri ödenip ödenmediği ve kamu zararı oluşup oluşmadığı yönündeki soruların vatandaşlar tarafından haklı olarak sorulduğunu belirtti.

Milletvekilleri olarak Anayasa'nın kendilerine verdiği denetim yetkisini kullanarak bu soruların cevaplarını aradıklarını ifade eden Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttikleri soru önergelerine çoğu zaman "müşteri sırrı", "banka sırrı" veya "ticari sır" gerekçeleriyle yanıt verilmediğini söyledi.

"SIR KAVRAMI MECLİS DENETİMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKAMAZ"

Banka sırrı ilkesine karşı olmadıklarını belirten Özdağ, ticari hayatın güvenliği, bireylerin mali mahremiyeti ve finansal sistemin istikrarı açısından bu ilkenin korunması gerektiğini ifade etti.

Ancak hiçbir demokratik hukuk devletinde "sır" kavramının, kamu adına denetim yapan parlamentonun tamamen devre dışı bırakılmasının gerekçesi olamayacağını vurgulayan Özdağ, kamu bankaları, milletin kaynakları ve vatandaşın vergileriyle karşılanabilecek zararlar söz konusu olduğunda TBMM'nin denetim hakkının tartışmasız olduğunu söyledi.

Özdağ, hazırladıkları kanun teklifinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73'üncü maddesinde düzenlenen banka ve müşteri sırrı hükümlerine sınırlı ve istisnai bir düzenleme getirmeyi amaçladığını belirtti.

Teklife göre, kamu kaynaklarının kullanımı, kamu zararı iddiaları ve yolsuzluk araştırmaları kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin TBMM Başkanlığı aracılığıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan talep edilebilmesinin önü açılacak.

Özdağ, düzenlemenin yalnızca TBMM'nin anayasal denetim faaliyetleri kapsamında ve TBMM Başkanlığı aracılığıyla talep edilen belirli bilgi ve belgelerin milletvekilleriyle paylaşılmasını mümkün hale getireceğini ifade etti.

"AMACIMIZ MİLLET ADINA DENETİM YAPMAK"

Amaçlarının herhangi bir ayrıcalık talep etmek ya da gizli bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını sağlamak olmadığını belirten Özdağ, hedeflerinin millet adına denetim yapabilmek olduğunu söyledi.

Özdağ, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını şeffaf biçimde inceleyebilmek için Meclis denetiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
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