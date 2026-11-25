(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon krizinin Türkiye ekonomisine maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olduğunu belirterek, "25 yılda övünerek yaptıklarınızın toplamından daha fazlasını, fon yolsuzluğu ile millete kaybettirdiniz" dedi.

Arıkan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan beş asker için başsağlığı dileyerek başladı. Arıkan, "Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Fon vurgununun boyutunun her geçen gün büyüdüğünü belirten Arıkan, ancak soruşturmanın aynı hızla ilerlemediğini söyledi. Kendileri, "Listeleri açıklayın" derken iktidarın tahliyeleri açıkladığını ifade eden Arıkan, "Milletin alın terini soyanlar 19 günde tahliye edilirken bu soygunu haber yapanlar hala hapiste tutuluyor" dedi.

"BİR İNSANIN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLMASI TAHLİYESİNE YETMİYOR MU?"

Arıkan, cezaevlerinde 1412 hasta tutuklu bulunduğunu ve bunların 335'inin ağır hasta olduğunu belirterek, 73 yaşındaki Abdullah Tırpan'ın ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediğini ve cezaevinde hayatını kaybettiğini söyledi. Arıkan, "Bir insanın ölüm döşeğinde olması, tahliyesine yetmiyor da milyarlarca liralık vurgunla suçlananların tahliyesine ne yetiyor?" diye sordu.

Fon krizinin ekonomiye maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olduğunu söyleyen Arıkan, iktidarın 25 yıldır övündüğü köprü, otoyol, tünel, havalimanı ve şehir hastanelerinin toplam maliyetinin 140 milyar dolar olduğunu belirtti. Arıkan, "25 yılda övünerek yaptıklarınızın toplamından daha fazlasını, fon yolsuzluğu ile millete kaybettirdiniz. '25 yılda inşa ettik' dediğinizi, fon yolsuzluğu ile yerle bir ettiniz" diye konuştu.

"YAĞAN YAĞMURDA BERABER YÜRÜYENLER, YAĞMALANAN FONDA DA BERABER YÜRÜTMÜŞLER"

Fon yolsuzluğunun arka planında siyasi ayağın bulunduğunu ileri süren Arıkan, "Yağan yağmurda beraber yürüyenler, yağmalanan fonda da beraber yürütmüşler" ifadelerini kullandı.

Arıkan, fonların tasfiyesinde görev alanlara hukuki, idari ve mali sorumluluk muafiyeti getirilmesini öngören torba yasa teklifinin 13'üncü maddesine de tepki gösterdi. Düzenlemenin 17 Eylül'den itibaren geçerli kılındığını belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Meclis'e getirdiği yeni torba yasanın 13'üncü maddesiyle fonların tasfiyesinde görev alanlara hukuki, idari ve mali sorumluluk muafiyeti getiriliyor. Üstelik bunu 17 Eylül'den itibaren geçerli kılıyorlar. Henüz hesabı kapanmamış bir dosyanın hesap verme yollarını kapatıyorlar. Milletin zararı var, ama kimsenin sorumluluğu yok. Daha 38 fonun tasfiyesi devam ediyor. Millet alacağının peşinde, siz sorumluluk muafiyetinin peşindesiniz. 13'üncü maddeyi derhal tekliften çıkarın. Biz, milletin zararını karşılayacak her düzenlemenin yanında oluruz. Ancak milletin hak arama yollarını kapatmak için getireceğiniz her düzenlemenin de sonuna kadar karşısında oluruz."

Saadet Partisi olarak "Listeleri Açıklayın" imza kampanyası başlattıklarını belirten Arıkan, imza kampanyası kapsamında toplanacak imzaları AK Parti'ye göndereceklerini belirterek, "Bu kampanya Saadet Partisi'nin değil, hakkını arayan bir milletin kampanyasıdır" dedi.

"ÜÇ FARKLI NESLİN ORTAK DERDİ GEÇİM"

Konuşmasında ekonomik sorunları bir aile üzerinden anlatan Arıkan, ülkede "bir iktidarın ekonomisi" ve "bir de milletin ekonomisi" bulunduğunu söyledi. Ailenin annesinin asgari ücretle çalıştığını, maaşı yetmediği için mutfak alışverişini ve faturalarını kredi kartıyla ödediğini belirten Arıkan, iktidarın kredi kartının asgari ödeme tutarını düşürmeyi çözüm olarak sunduğunu ifade etti.

Arıkan, Hazine'nin 2027 yılı finansman programına göre yaklaşık 7,92 trilyon lira borç ödeneceğini, bu borcun yarısının faiz borcu olduğunu ve ödemeler için 7,58 trilyon lira yeniden borçlanılacağını söyledi. Arıkan, "Annemize önerdiğinin aynısını iktidar da yapıyor, borcu borçla kapattığını zannediyor" dedi.

Ailenin babasının asgari ücretli, çiftçi ve esnaf olduğunu anlatan Arıkan, çiftçinin aldığını yüzde 32 zamlı aldığını, satabildiğini ise yüzde 10 zamlı sattığını söyledi. İktidarın 2027 yılında istisna ve muafiyetler yoluyla yaklaşık 5 trilyon liralık vergi gelirinden vazgeçeceğini belirten Arıkan, esnafın vergi borcunu tahsil etmek için sıkıştırıldığını, bazı kişilerin vergi borçları söz konusu olduğunda ise farklı bir tutum sergilendiğini savundu.

Ailenin genç oğlunun işsizlik ve çaresizlik nedeniyle ev genci olduğunu belirten Arıkan, 6 milyon gencin bu durumda olduğunu söyledi. Arıkan, "Gençlerimizin, en büyük kariyer hayali kasiyerlik olmuş durumda" dedi.

Ailenin küçük çocuğunun kurye olmaya karar verdiğini anlatan Arıkan, kurye olmak isteyen gençlerden P1 ve SRC belgesi istendiğini, P1 belgesi için 23 bin, SRC belgesi için 15 bin lira ödenmesi gerektiğini söyledi. Arıkan, "Bu gençlerimizin elinden tutmanız gerekirken, ceplerine uzanıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ailenin dedesinin de emekli olduğunu ancak kıt kanaat geçinen çocuklarına muhtaç durumda bulunduğunu belirten Arıkan, "Aynı evin içinde, üç farklı nesil yaşıyor. Üç farklı neslin de ortak derdi geçim" diye konuştu.

EMEKLİYE HER MEVSİMDE İKRAMİYE ÖNERİSİ

Arıkan, emekliler için hazırladıkları iki kanun teklifini de açıkladı. İlk teklifin "Dört Mevsim İkramiyesi" adını taşıdığını belirten Arıkan, emeklilere yılda dört defa, her üç ayda bir net asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini önerdiklerini söyledi.

İkinci teklifin "Emeğe Göre Taban Aylık" olduğunu kaydeden Arıkan, hiçbir emekli aylığının net asgari ücretin altında kalmamasını ve otomatik güncelleme yapılmasını öngördüklerini belirtti. Arıkan, emeklilerin fazladan çalıştığı her yılın ve fazladan ödediği her primin taban aylıklarına yansıtılmasını da teklif ettiklerini söyledi. İki teklifin bugün kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşı alanların eline ayda ortalama 37 bin lira geçeceğini belirten Arıkan, ocak ayında en az enflasyon oranında artış olması durumunda bu tutarın ayda ortalama 50 bin liraya çıkacağını ifade etti.

Kaynak tartışmasına da değinen Arıkan, 2007-2021 yılları arasında SGK'ya yapılan transferlerin bütçe içindeki payının yüzde 17 olduğunu, pandemide bu oranın yüzde 20'lere kadar çıktığını, 2026'da ise yüzde 10'a düşürüldüğünü söyledi. Arıkan, "Yani mesele kaynak olmaması değil, mesele var olan kaynakların adil olmayan bir şekilde paylaşımı" dedi. İktidara iki kanun teklifini birlikte yasalaştırma çağrısı yapan Arıkan, "Yetkiyi devraldığımızda kaynaklarımızı yandaşa fondaşa değil, emeklimize aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"HGS VAKALARINDA KURUMSALLAŞMIŞ BİR TAHSİLAT DÜZENİ VAR"

HGS cezalarına da değinen Arıkan, yaşananların bir sistem hatası olmadığını savunarak, "Tıpkı fon vurgunundaki gibi HGS vakalarında da bir sistem hatası değil, kurumsallaşmış bir tahsilat düzeni var" dedi.

Türkiye'de yaşanan krizlerin temelinde ahlak krizi bulunduğunu söyleyen Arıkan, Saadet Partisi'nin Büyük İstanbul Buluşması'nda açıkladığı Siyasi Ahlak Manifestosu'na ilişkin de bilgi verdi. Manifestoda mal beyanından rüşvet şikayet hattına, TRT ihalelerinden siyasi ittifak ve transferlere, basın özgürlüğünden toplumsal konulara kadar birçok somut öneri ve yol haritası bulunduğunu anlatan Arıkan, "Bugün Türkiye'de siyasette ahlak devrimi şarttır. Biz, Türkiye siyasetinde, yeni bir ahlaki zeminin inşasını hedefliyoruz. Bu manifestomuz, siyasete yöneltilmiş bir ahlak çağrısıdır. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir toplumsal sözleşmedir" dedi.

Kaynak: ANKA