Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun,"Fındık artık geçmişte dövize ihtiyacımız olduğunda döviz ihtiyacımızı karşılayan en önemli tarım ürünüyken artık üretici bahçesini kesti. Bu konuda eğer sürdürülebilir bir politika uygulayamazsak fındık tarımı artık dünyayla rekabet edemeyecek" dedi. YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de 2027 bütçesinde faize 3 trilyon 975 milyar lira, çiftçilere yönelik doğrudan tarımsal desteklere ise 235 milyar lira ayrıldığına dikkati çekerek, "Çiftçinin mazotuna, gübresine, ilacına, tohumuna kaynak bulamıyorsunuz ama faize gelince trilyonları ödüyorsunuz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Komisyon çalışmaları, komisyon üyesi milletvekillerinin değerlendirmeleriyle sürüyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Orman Bakanlığının 2025 yılına ilişkin verilerinde farklılık bulunduğunu belirterek, faaliyet raporunda 2 milyon 328 bin ton, bütçe gerekçesinde ise 1 milyon 885 bin ton olarak açıklanan rakamlar arasındaki 443 bin tonluk farkın Bakanlık tarafından açıklanmasını istedi.

Özlale, kırmızı et üretimindeki düşüşe dikkati çekerek üretimin 2025 yılında yüzde 7,9 azaldığını belirtti. Paylaşılan verilere göre 2027 yılında kırmızı et üretiminin 2 milyon 97 bin ton, 2028 yılında ise 2 milyon 118 bin ton olarak öngörüldüğünü aktaran Özlale, üretimin artırılması gerektiğini ifade etti. Özlale, et tüketiminin yeterli düzeyde olmadığını ve aynı dönemde kırmızı et üretiminde yüzde 10,3 düşüş yaşandığını belirterek, karkas et fiyatının son bir yılda yüzde 70,7 arttığını kaydetti.

Hayvan kayıt sistemindeki verilerle fiilen mevcut hayvan sayıları arasında farklılıklar olabileceğine dikkati çeken Özlale, Sayıştay raporunda ölen, kesilen ve satılan hayvanların kayıtlardan düşülmediğine ilişkin tespitler bulunduğunu belirtti. Özlale, bu durumun hayvan sayılarının gerçekte olduğundan fazla görünmesine yol açabileceğini ifade ederek Bakanlık'tan söz konusu rapora ilişkin açıklama istedi.

Özlale, şöyle devam etti:

"Çiftçinin aldığı destek, eline geçene kadar eriyor. 2025 yılında verilen destek, 2026 yılında ödenmiş. 2025 yılında çiftçi başına ortalama 55 bin 900 lira destek verilmiş. Bu para kaç litre mazot ederdi? Eğer 2024 yılının sonbaharında, yani çiftçimiz tarlaya girerken bu destek ödenmiş olsaydı, mazot 43 lirayken çiftçimiz bin 290 litre mazot alabiliyordu. Oysa siz ödemeye Mart 2026'da başladınız.

Ödeme başladığında mazotun fiyatı 75 liraya çıktı ve çiftçimiz bu parayla sadece 744 litre mazot alabiliyor. Dolayısıyla burada önerdiğimiz çok basit bir şey var. Çiftçimiz tarlaya girerken, henüz ekim yapmadan önce ürününü kaça, hangi vadeyle satacağını ve nereye teslim edeceğini bilmeli. Siz de desteği önceden açıklamalısınız. Böylece mazot fiyatını çiftçimizin sırtına yüklememiş oluruz."

"Sizin genel müdür olduğunuz dönemde hepinizi sarsan bir fon vurgunu var" diyen Özlale, şunları söyledi:

"Bu vurgunla ilgili ortaya çıkardığımız konular, 2025-2026 yıllarındaki problemli hisse senetleridir. Oysa 2020 yılındada Gübretaş hissesi üzerinde çok fazla söylenti olmuştur. Gübretaş hissesinin değeri Aralık 2019'da 9,06 lirayken, Aralık 2020'de 86,15 liraya yükselmiştir. Yani hisse bir yılda tam 9,5 katına çıkmıştır. Bu önemli çünkü Türkiye'de ya da dünyada hiçbir normal yatırımda, bir şirketin yatırımının bir yılda yüzde 950 artması beklenmez. Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasında, yalnızca kasım ayı sonuna kadar hisse yüzde 454 yükselmiştir. 27 Aralık 2023'te ise farklı kararlar alınmıştır. Bizler Gübretaş hisselerine baktığımız zaman açıklamaya muhtaç bir artış görüyoruz."

ARI: KAŞ HALKI 3 MİLYON 800 BİN LİRAYI TOPLAR, GETİRİR, VERİR

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kaş'ta bulunan, halkın, teknecilerin ve turistlerin yararlandığı Gerenlik Koyu'nun üçüncü kez ihaleye çıkarıldığını söyledi. İlk iki ihalenin verilen mücadele sonucunda iptal edildiğini belirten Arı, alanın yıllık 3 milyon 800 bin liradan 20 yıllığına kiralanmak istendiğini ifade etti.

İhalenin yıllık bedeline tepki gösteren Arı, "Sizin yıllık 3 milyon 800 bin liraya çok mu ihtiyacınız var Sayın Bakanım? Soruyorum size. 3 milyon 800 bin liraya çok ihtiyacınız varsa Kaş halkı size 3 milyon 800 bin lirayı toplar, getirir, verir. Ayıptır ya..." dedi.

Orman Genel Müdürü'ne de seslenen Arı, koyun Kaş halkının denize girdiği, teknecilerin ve vatandaşların kullandığı bir alan olduğunu belirterek, "Bu 77 bin metrekarelik yeri 20 yıllığına baban mı bıraktı da sen burayı kiraya vermeye çalışıyorsun ya? Hiç mi vicdan yok arkadaş. Soruyorum, ayıptır ya..." diye konuştu.

İhalenin 30 Kasım tarihinde yapılacağını belirten Arı, "Eğer siz de bunu tekrar iptal etmezseniz bu suça siz de ortaksınız derim. Lütfen ya. Nedir ya sizden bu çektiği Kaş halkının?" ifadelerini kullandı.

TORUN: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR POLİTİKA UYGULAYAMAZSAK FINDIK TARIMI ARTIK DÜNYAYLA REKABETEDEMEYECEK

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, mevcut politikaların devam etmesi halinde Türkiye'nin fındık üretimindeki konumunu kaybedebileceğini belirterek dünyada fındık üretiminin arttığına ve rakip ülkelerin çoğaldığına dikkati çekti. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya girdiğini, Fiskobirlik'in ise alım yapamadığını ifade eden Torun, TMO'nun alım koşullarının üreticileri zorladığını söyledi.

Yağışlı geçen hasat döneminin üreticileri olumsuz etkilediğini kaydeden Torun, kasım ayında dahi harmanda fındık bulunduğunu belirtti. Torun, "Fındık artık geçmişte dövize ihtiyacımız olduğunda döviz ihtiyacımızı karşılayan en önemli tarım ürünüyken artık üretici bahçesini kesti. Bu konuda eğer sürdürülebilir bir politika uygulayamazsak fındık tarımı artık dünyayla rekabet edemeyecek" dedi.

Kivi üreticilerinin de İran'dan yapılan ithalat nedeniyle ürünlerini geçen yılın yarı fiyatına satmak zorunda kaldığını ve bazı üreticilerin ürünlerini dalında bıraktığını söyleyen Torun, kooperatifler aracılığıyla soğuk hava deposu, boylama ve paketleme tesisleri kurulması için kaynak ayrılmasını istedi.

Bal üreticilerinin de ürünlerini satmakta ve üretim giderlerini karşılamakta zorlandığını kaydeden Torun, Ordu'daki üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve fındığın hak ettiği fiyattan satılması gerektiğini söyledi.

BAŞEVİRGEN: TÜRKİYE'DE ÇİFTÇİ ÜRETTİKÇE YOKSULLAŞIYOR

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "İktidar bu bütçeyi yine büyük rakamlarla, süslü sözlerle anlatıyor ama biz bütçeye rakamların büyüklüğünden değil, çiftçinin cebine ne girdiğinden bakıyoruz çünkü bugün Türkiye'de çiftçi ürettikçe yoksullaşıyor. Vatandaş ise aynı ürünü her geçen gün daha pahalıya tüketiyor. Bir tarafta tarlasında zarar eden üreticiler, diğer tarafta marketlerde fiyatlara yetişemeyen tüketiciler var" dedi.

Başevirgen, 2027 bütçesinde faize 3 trilyon 975 milyar lira, çiftçilere yönelik doğrudan tarımsal desteklere ise 235 milyar lira ayrıldığına dikkati çekerek, "Çiftçinin mazotuna, gübresine, ilacına, tohumuna kaynak bulamıyorsunuz ama faize gelince trilyonları ödüyorsunuz" dedi.

Tarım Kanunu'na göre çiftçilere 1 trilyon 112 milyar lira destek ayrılması gerektiğini ifade eden Başevirgen, bütçede bu tutarın karşılanmadığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ile ürün fiyatları arasındaki farka da dikkati çeken Başevirgen, Ağustos 2026'da tarımsal girdi fiyatlarının yıllık yüzde 30, enerji girdilerinin ise yüzde 43 arttığını, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artışın ise yüzde 12,9'da kaldığını belirtti.

Manisa'daki üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Başevirgen, kuru üzüm fiyatının iki yıl önce 120 lira olduğunu, bu yıl ise 95 lira olarak açıklandığını ifade ederek artan maliyetler karşısında üreticilerin gelir kaybı yaşadığını dile getirdi.

KAYA: NE ÜRETİCİMİZ NE DE BU İŞİN TİCARETİNİ YAPAN TÜCCARLARIMIZ ARTIK ÇARKI ÇEVİREMİYOR

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, zeytinyağı üreticilerinin artan maliyetler ve düşen satış fiyatları nedeniyle zarar ettiğini söyledi. Bir ay önce 180 liradan satılan bir kilogram zeytin yağının fiyatının 150 liraya gerilediğini, önümüzdeki günlerde 140 liraya düşmesinin beklendiğini ifade eden Kaya, üretim maliyetinin yaklaşık 200 lira olduğunu ve üreticinin kilogram başına 50 lira zarar ettiğini ifade etti.

Kaya ayrıca, tüccarların yüzde 15'inin konkordato ilan ettiğini, diğerlerinin ise finansmana erişimde yaşadıkları sorunlar nedeniyle üreticiden ürün almakta zorlandığını belirterek, "Ne üreticimiz ne de bu işin ticaretini yapan tüccarlarımız artık çarkı çeviremiyor. Üreticilerimize sahip çıkalım. Zeytine kilo başına en az 5 lira destek verilmesi, zeytin ve zeytinyağı ihracatının teşvik edilmesi, üreticilerimizin banka borçlarının faizsiz ertelenmesi ve tüccarlarımıza düşük faizli kredi imkanı sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaya, elma üreticilerinin artan maliyetler ve yetersiz talep nedeniyle ürünlerini değerinde satamadığını belirtti. Üreticinin kilogram başına maliyetinin yaklaşık 15 lira olduğunu, buna karşılık elmanın marketlerde 80 liraya satıldığını ifade eden Kaya, hasat döneminde ithalatın durdurulması, üreticiye kilogram başına destek verilmesi ve taban fiyat belirlenmesi çağrısında bulundu.

Antalya'nın farklı ilçelerinde yaşanan sulama sorunlarına da değinen Kaya, Gökçeler, Sütleyen,Kasaba,Türkmentepe ve Küçük Aksu barajları ile Yavrudağ Göleti gibi projelerin tamamlanmasını istedi. Sulama yatırımlarındaki gecikmelerin üreticilerin maliyetlerini artırdığını ve tarımsal üretim alanlarının yeterince değerlendirilememesine neden olduğunu belirten Kaya, bekleyen projelerin ne zaman hayata geçirileceğini de sordu.

Kaynak: ANKA