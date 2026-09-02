Bülbül: Parasız eğitim kağıt üzerinde kaldı, okul masrafları 15 bin lirayı buldu

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul masraflarının velileri zor durumda bıraktığını belirterek, "Tüm giderler bir araya geldiğinde, bugün bir çocuğu okula hazırlamanın maliyeti 10 bin ile 15 bin lirayı buluyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aileden, yalnızca bir çocuğun okula başlaması için 10-15 bin lira harcamasını beklemek kabul edilebilir değildir. Parasız eğitim kağıt üzerinde kaldı, eğitimin faturası bu yıl da ağırlaşarak velinin sırtına yükleniyor" dedi.

Bülbül, yaptığı açıklamayla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde artan eğitim masraflarına dikkati çekti. Bülbül, yeni eğitim-öğretim yılının 14 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, "Bir çocuk büyütmenin, onu okutmanın ve ona güvenli bir gelecek kurmanın maliyeti geçtiğimiz yıllara kıyasla katbekat arttı. En uygun fiyatlı ürünlere bakıldığında dahi okul masrafları cep yakıyor. Sözde parasız eğitim, en çok da asgari ücretle çocuklarını okutmaya çalışan ailelerin belini büküyor" ifadelerini kullandı.

Yıllara göre artan maliyetleri sıralayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Ucuzluk marketlerinde satılan bir okul çantası 2023'te 200 lira, 2024'te 350 lira, 2025'te 500 liraydı. Bu yıl ise 700 liraya dayandı. Daha dayanıklı ve nitelikli bir okul çantası almak isteyen bir ailenin ödemesi gereken tutar ise 1500 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Çantayı defter, boya, yapıştırıcı, kalem, silgi gibi temel kırtasiye malzemeleriyle doldurmanın maliyeti de 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında."

"BİR ÇOCUĞU OKULA HAZIRLAMANIN MAALİYETİ 10 BİN LİRAYI AŞIYOR"

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verilerine göre yalnızca son bir yılda sırt çantasının yüzde 45,45, mataranın yüzde 33,33, parmak boyasının yüzde 30,14, 12'li kurşun kalemin yüzde 25, yapıştırıcının yüzde 20,69 zamlandığını söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

"Tişört, gömlek, ceket, etek, pantolon ve eşofman takımı almak zorunda olan aileler için fatura daha da kabarıyor. Yalnızca okul forması masrafı 2 bin lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Tüm bu giderler bir araya geldiğinde, bugün bir çocuğu okula hazırlamanın maliyeti 10 bin lira ile 15 bin lirayı buluyor.

Gıda enflasyonunun yüksek, alım gücünün her geçen gün daha düşük olduğu bir ortamda aileler bir yandan çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya, diğer yandan eğitim masraflarını yetiştirmeye çalışıyor. Kırtasiye yardımları, burslar ve okul giderlerine yönelik destekler ise artan maliyetler karşısında yetersiz kalıyor. 28 bin 75 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aileden, yalnızca bir çocuğun okula başlaması için 10-15 bin lira harcamasını beklemek kabul edilebilir değildir. Parasız eğitim kağıt üzerinde kaldı, eğitimin faturası bu yıl da ağırlaşarak velinin sırtına yükleniyor."

Kaynak: ANKA