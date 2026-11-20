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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin önümüzdeki hafta yapılması planlanan ilk PM toplantısı sonrasında açıklanacak yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 ila 20 kişi arasında olması, MYK'da mevcut idari kadronun yanı sıra politika alanlarından sorumlu genel başkan yardımcıları da yer alacak. Parti kaynaklarının "YENİ Parti'yi seçime taşıyacak yönetim" olarak tanımladığı yeni MYK için ekonomi, eğitim, sağlık, dış politika, savunma ve teknoloji alanlarında öne çıkan isimler belli olmaya başladı.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da düzenlenen "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1. Olağan Kurultayı'nda, 160 kişilik yeni PM belirlendi. "Partiyi iktidara taşıyacak geniş kadro" olarak nitelenen yeni Parti Meclisi'nin ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında pazartesi veya çarşamba günü yapması bekleniyor.

Toplantı sonrasında YENİ Parti'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli olacak. Partinin kuruluşu aşamasında dokuz kişiden oluşan idari MYK genişletilecek ve politika alanlarında genel başkan yardımcılıkları yönetime dahil edilecek. Yeni MYK'nın 17 ila 20 kişiden oluşması bekleniyor.

Yeni MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in kurultay konuşmasında sorduğu altı soruya cevap verme iddiasıyla belirlenecek. Parti kaynakları yeni A takımını, "YENİ Parti'yi seçime taşıyacak yönetim" olarak tanımlarken yeni kadro, parti iktidarında ülkeyi yönetme hedefi de taşıyor.

TAKIMLAR HALİNDE ÇALIŞILACAK

Sağlık, eğitim, adalet, dış politika, savunma, ekonomi, teknoloji, tarım gibi tüm politika alanında bir genel başkan yardımcısı belirlenecek, genel başkan yardımcılarının koordinasyonunda PM üyelerinden oluşan takımlar oluşturulacak. Bu yöntemle PM üyelerinin bütün yetkinliklerinden, tecrübesinden, deneyiminden MYK'da yararlanmak amaçlanıyor.

İDARİ ALANLARDA GÖREVE DEVAM EDECEK İSİMLER

MYK'daki idari alanlar; genel sekreterlik, parti sözcülüğü, yurt içi örgütlenme, yurt dışı örgütlenme, medya, hukuk ve seçim işleri, yerel yönetimler, idari ve mali işler korunacak. Bu alanlarda Özel'in daha önceki MYK'larında görev yapan isimlerden Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Zeynel Emre'nin görevlerine devam etmesi bekleniyor.

POLİTİKA ALANLARINDAKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

PM'ye yeni katılan isimler ise politika alanlarında değerlendirilecek. Alınan bilgilere göre Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına daha önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde politika kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş Sencer Solakoğlu, Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş görevlendirilecek.

PM'ye yeni giren isimlerden eski Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say'ın bilim ve teknoloji alanında MYK'da görevlendirilmesi bekleniyor.

Savunma alanında emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nun görevlendirilebileceği konuşulurken dış politikada Türkiye'nin eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, İstanbul Milletvekili Namık Tan, emekli büyükelçi Ömer Kaya Türkmen isimleri arasından seçim yapılacak.

Ekonomi kadrosunda yer alan isimlerden Ozan Bingöl, Kerim Rota, Prof. Dr. Güldem Atabay, Serkan Özcan, Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale arasından bir görevlendirme yapılması bekleniyor.

Sağlık alanında ise Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, eski TEB Başkanı Arman Üney öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA